Ровно 21 год назад сборная России одержала самую сенсационную победу в своей истории

Источник материала: Tut.by

Пятого июня 1999 года был сыгран один из самых запоминающихся матчей в истории сборной России. На «Стад де Франс» команда под руководством Олега Романцева сенсационно обыграла непобедимых в то время французов.



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Россияне не отобрались на чемпионат мира-98 и, конечно, не хотели пролететь мимо еще одного топ-турнира, но старт квалификации к Евро-2020 получился провальным.

Руководимая Анатолием Бышовцем команда начала с поражений от Украины, Франции и Исландии. Последнее фиаско было особенно эпичным: на 88-й минуте Юрий Ковтун в красивом прыжке отправил мяч в ворота Станислава Черчесова.

Бышовца ожидаемо уволили, а в сборную вернули лучшего тренера России 90-х Олега Романцева. Тот отказался от ветеранов, на которых делал ставку его предшественник, и кардинально изменил состав. Костяк составили игроки «Спартака» (Тихонов, Филимонов, Цымбаларь, Титов) и легионеры из топ-чемпионатов (Карпин, Мостовой, Аленичев, Хохлов).

Для попадания на Евро-2000 России нужно было выиграть семь оставшихся матчей. Сначала были легко повержены Андорра и Армения, а пятого июня дружину Романцева ждало соперничество с Францией.

«Ле Блё» в те годы были лучшей сборной мира. Команда выиграла домашний чемпионат мира, разгромив в финале бразильцев (3:0), не проигрывала уже 14 месяцев и располагала невероятным подбором игроков: Зидан, Дешам, Тюрам, Джоркаефф, Бартез, Виейра…

Вероятность победы россиян оценивалась букмекерами в 15%, но другой вариант гостей не устраивал. Матч начался с атак французов, но счет на 38-й минуте открыл Александр Панов. Невысокий форвард (165 см) «Зенита» только недавно дебютировал за сборную, но именно он в итоге стал главным героем встречи.

В начале второго тайма французы быстро вышли вперед после точных ударов Пети и Вильтора и продолжили атаковать. Казалось, Россия в этот момент теряет все шансы на Евро, но в концовке матча случилось чудо. На 75-й минуте Панов оформил дубль, а незадолго до финального свистка комбинация Бесчастных — Цымбаларь — Карпин завершилась точным ударом последнего в пустой угол — 2:3.

Россияне в итоге удержали победу, а после матча не сдерживали эмоции. Обычно сдержанный Олег Романцев в раздевалке выпулил знаменитое «Порвали козлов!», а Карпин назвал французов «гребаными чемпионами».

На следующее утро в России с размахом отмечалось 200-летие Александра Пушкина, а «Спорт-Экспресс» вышел с уже легендарным заголовком: «Родине Дантеса — от потомков Пушкина!» Даже группа «Сплин» в своем хите «Мое сердце» всколь упомянула победу над Францией.

Вдохновленные россияне дальше взяли реванш у исландцев и повторно обыграли Андорру с Арменией. Все решалось в матче с украинцами, но это уже совсем другая история .

Сборная Франции вышла из группы с первого места и выиграла в итоге чемпионат Европы по футболу.

Россияне в следующий раз сыграли на топ-турнире в 2002-м году, но провалились на чемпионате мира в Японии и Корее, после чего в отставку был отправлен Олег Романцев.

Этот дубль помог Александру Панову перейти во французский «Сент-Этьен», но за год нападающий забил лишь один мяч, после чего вернулся в Россию, где игру прежнего уровня уже не показывал.

Валерий Карпин провел еще несколько впечатляющих сезонов в Испании, а сейчас тренирует футбольный клуб «Ростов».

Отдавший решающий голевой пас Илья Цымбаларь умер в 2013 году в возрасте 44 лет от болезни сердца.

Олег Романцев завершил тренерскую карьеру в 51 год и последние 15 лет почти не связан с футболом.