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Какой купальник носить этим летом? Выбор звезд

05.06.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года. На многочисленные фотографии знаменитостей в указанной вещи в соцсетях обратили внимание журналисты Page Six.

Названный купальник состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, углы которого соединяются тонкими бретельками за спиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Frankies (@frankiesbikinis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года
 
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