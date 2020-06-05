Какой купальник носить этим летом? Выбор звезд

Источник материала: Tut.by

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года. На многочисленные фотографии знаменитостей в указанной вещи в соцсетях обратили внимание журналисты Page Six.

Названный купальник состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, углы которого соединяются тонкими бретельками за спиной.