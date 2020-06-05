Источник материала: Новости Волковыска

Регистрация иностранцев будет вестись на едином портале электронных услуг — portal.gov.by. Процедура бесплатная. Есть одно условие: воспользоваться услугой смогут те, кто въехал в Беларусь через пункты пропуска на госгранице. Прибывшие через границу с Россией должны лично обращаться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту пребывания, пишет Гродненская правда.

В Минспорта подчеркнули, что согласно статье 41 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» приезжие обязаны сообщить о себе в ОГИМ. При этом, следуя подписанным соглашениям с Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией, граждане этих стран могут находиться в Беларуси до 30 или 90 дней без регистрации. Если иностранец хочет задержаться, ему следует получить разрешение на временное или постоянное проживание в зависимости от цели въезда.

Для регистрации на едином портале электронных услуг понадобится всего лишь устройство с доступом в интернет. Механизм прост: нужно выбрать язык работы, создать личный кабинет, используя электронную почту, затем в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» выбрать строчку про гражданство и миграцию, заказать услугу и заполнить заявление. В заявлении стоит указать имя и фамилию на латинице или кириллице, информацию о паспорте, страховке, дату въезда, адрес временного пребывания.

— Если иностранец приехал по «безвизу», заполнять графу о наличии виз не надо, — обратили внимание в Минспорта. — Иностранцу не обязательно иметь при себе подтверждение электронной регистрации. Достаточно сообщить об этом, например, при выезде пограничнику.

Впрочем, для ускорения процедуры проверки иметь под рукой скриншот ответа об успешной регистрации или распечатанный вкладыш стоит.

Возникающие вопросы можно адресовать в рабочее время в техподдержку Национального центра электронных услуг по телефону 311-30-00, дополнительный 713, или в Департамент по гражданству и миграции МВД по номерам 218-55-08 и 218-52-51.