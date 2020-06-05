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65-летняя работница предприятия по бумагам занижала вес мяса
Источник материала: БTЗанижала вес мяса, а излишки продавала перекупщикам. В МВД рассказали подробности истории с махинациями в Ельском райпо. Установлено, что 65-летняя работница предприятия по бумагам занижала вес мяса. Лишнее складировалось в холодильных камерах, пока за ними не приезжали нужные покупатели - как правило, представители фирм или частники. Женщина выписывала на мясо фиктивные товарно-транспортные накладные, после чего продукцию поставляли в торговые точки столицы и Минской области.
Артем Дубровский, старший инспектор ОИОС УВД Гомельской области: "В начале мая оперативники вместе с ГАИ остановили автомобиль одного из таких покупателей в Ельском районе. Внутри микроавтобуса правоохранители обнаружили около 900 килограммов разделанных туш. Со слов водителя, он приобрел товар у подозреваемой за 4,5 тыс. рублей. Однако позже установили, что реальная сумма ущерба составила свыше 5,8 тыс. рублей. Действиям кладовщицы следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за присвоение вверенного имущества. Известно, что она занимала должность всего несколько месяцев как подменный работник. Ранее пожилая женщина долгое время работала в потребкооперации, к уголовной ответственности не привлеклась".
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Занижала вес мяса, а излишки продавала перекупщикам. В МВД рассказали подробности истории с махинациями в Ельском райпо. Установлено, что 65-летняя работница...
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