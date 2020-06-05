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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 65-летняя работница предприятия по бумагам занижала вес мяса Занижала вес мяса, а излишки продавала перекупщикам. В МВД рассказали подробности истории с махинациями в Ельском райпо. Установлено, что 65-летняя работница...

Занижала вес мяса, а излишки продавала перекупщикам. В МВД рассказали подробности истории с махинациями в Ельском райпо. Установлено, что 65-летняя работница предприятия по бумагам занижала вес мяса. Лишнее складировалось в холодильных камерах, пока за ними не приезжали нужные покупатели - как правило, представители фирм или частники. Женщина выписывала на мясо фиктивные товарно-транспортные накладные, после чего продукцию поставляли в торговые точки столицы и Минской области.