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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские милиционеры задержали серийного воришку, который вламывался в чужие дачи После отсидки вернулся к привычному промыслу. Витебские милиционеры задержали крайне прижимистого серийного воришку, который вламывался в чужие дачи. По...

После отсидки вернулся к привычному промыслу. Витебские милиционеры задержали крайне прижимистого серийного воришку, который вламывался в чужие дачи. По информации правоохранителей, 35-летний уроженец Ушачского района в декабре 2019 вышел на свободу и сразу вернулся к привычному хобби. Из домов мужчина выносил буквально все что удавалось. Так, во время очередной вылазки он умудрился похитить даже откровенно отслужившие свой век вещи: неработающий будильник и проржавевший мангал. После первых краж мужчина смог купить подержанную иномарку и таким образом значительно расширить географию своих похождений.Сотрудники уголовного розыска все же смогли выследить и задержать подозреваемого. Отмечается, что часть похищенного он складировал в собственном доме. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.