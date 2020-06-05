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Витебские милиционеры задержали серийного воришку, который вламывался в чужие дачи
Источник материала: БTПосле отсидки вернулся к привычному промыслу. Витебские милиционеры задержали крайне прижимистого серийного воришку, который вламывался в чужие дачи. По информации правоохранителей, 35-летний уроженец Ушачского района в декабре 2019 вышел на свободу и сразу вернулся к привычному хобби. Из домов мужчина выносил буквально все что удавалось. Так, во время очередной вылазки он умудрился похитить даже откровенно отслужившие свой век вещи: неработающий будильник и проржавевший мангал. После первых краж мужчина смог купить подержанную иномарку и таким образом значительно расширить географию своих похождений.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "В списках краж значатся Витебский, Полоцкий, Шумилинский, Докшицкий и Ушачский районы Витебской области. Также неутомимый воришка успел засветиться и на Минщине. Всего на счету подозреваемого минимум 15 обокраденных дач. Впрочем, как полагают правоохранители, эпизодов может быть намного больше".
Сотрудники уголовного розыска все же смогли выследить и задержать подозреваемого. Отмечается, что часть похищенного он складировал в собственном доме. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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После отсидки вернулся к привычному промыслу. Витебские милиционеры задержали крайне прижимистого серийного воришку, который вламывался в чужие дачи. По...
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