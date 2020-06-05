ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Безработица в Беларуси: количество уволенных с января по апрель выросло на 44,77%

05.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уровень безработицы в первом квартале по стране составил 4,1%

Данные Белстата гласят, что количество уволенных за месяц с января по апрель выросло примерно на 44,77%. Если в январе их было около 46,3 тыс. человек, то в апреле — примерно 67 тыс.

Число принятых на работу в апреле — около 53,7 тыс.

Больше всего сотрудников в этом месяце было уволено в промышленности, торговле и образовании. Количество принятых на работу в этих отраслях было меньше, чем уволенных. Общее соотношение нанятых и покинувших рабочие места — примерно 80%, то есть около 20% не получили новую работу, если учитывать данные за апрель.

Уровень безработицы в первом квартале по стране, по методологии Международной организации труда, составил 4,1%. При этом в городах — 4,2%, на селе — 3,6%. Для сравнения: год назад общий уровень был 4,6% (город — 4,6%, село — 4,4%).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень безработицы в первом квартале по стране составил 4,1%
 
Новости дня
Новости разные
 
На "Мастоўдрэве" адбыўся пажар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика