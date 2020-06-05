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Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Источник материала: ОНТ
Дэниел Шедд из США отправил своей матери селфи с друзьями за считанные минуты до гибели в авиакатастрофе. Трагическую историю
39-летний Шедд с друзьями отправлялись в полет на одномоторном четырехместном самолете. Перед взлетом мужчина сделал групповое селфи и отправил его матери. Через пять минут после этого самолет потерпел крушение возле Карлинвилла (Иллинойс, США).
Ранее издание New York Post
4% признались, что ради фото подвергали опасности других людей. При этом 11% респондентов получали травмы, пытаясь сделать селфи: падали с велосипедов или холмов, их сбивала волна.
Фото: DailyStar / Daniel Shedd
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Дэниел Шедд из США отправил своей матери селфи с друзьями за считанные минуты до гибели в авиакатастрофе. Трагическую историю рассказывает Daily Star. 39-летний Шедд с...
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