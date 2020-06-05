Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

Источник материала: ОНТ

Дэниел Шедд из США отправил своей матери селфи с друзьями за считанные минуты до гибели в авиакатастрофе. Трагическую историю рассказывает Daily Star.

39-летний Шедд с друзьями отправлялись в полет на одномоторном четырехместном самолете. Перед взлетом мужчина сделал групповое селфи и отправил его матери. Через пять минут после этого самолет потерпел крушение возле Карлинвилла (Иллинойс, США).

Ранее издание New York Post сообщало , что более 40% участников опроса о селфи готовы подвергать свою жизнь опасности, чтобы сделать несколько удачных кадров. Установлено, что более половины респондентов встанут на край скалы для красивого снимка, 41% при этом уже имеет опыт рисковать во время селфи.

4% признались, что ради фото подвергали опасности других людей. При этом 11% респондентов получали травмы, пытаясь сделать селфи: падали с велосипедов или холмов, их сбивала волна.

Фото: DailyStar / Daniel Shedd

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram