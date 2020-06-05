В России объявлен новый тренер хоккейной сборной

Источник материала: Tut.by

Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею, сообщает sovsport.ru.



Валерий Брагин, фото: FHR.RU

На этом посту 64-летний специалист сменил Алексея Кудашова, возглавлявшего национальную команду с 9 июля прошлого года.

«Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР», — прокомментировал свое назначение Брагин.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Cпециалист работал в молодежной сборной России с 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра и две бронзы. До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали. В конце января прошлого года вошел в тренерский штаб главной национальной команды.