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Мнение: что вывозили с завода АКБ - или «АйПауэр» или «Аккумуляторный альянс»

05.06.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на сегодняшний день акт ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода не подписан, более того, отозвано заключение Госстройэкспертизы по проекту завода.

Мнение: что вывозили с завода АКБ - или «АйПауэр» или «Аккумуляторный альянс»

Его ввод в работу еще в июне 2019 года был остановлен соответствующим распоряжением председателя Брестского облисполкома на основании протоколов замеров уровня воздействия, которые превысили расчетные значения.

Завод ООО «АйПауэр», а тем более завод «Аккумуляторный альянс», в соответствии с государственным законодательством, на данный момент не является работающим предприятием с действующим производством и, соответственно, не имеет никакого права производить товарную продукцию, а тем более оказывать неконтролируемое воздействие на окружающую среду.

Мнение: что вывозили с завода АКБ - или «АйПауэр» или «Аккумуляторный альянс»

Однако, при регулярном наблюдении за деятельностью на законсервированном заводе (срок консервации продлен в третий раз с 31.05.2020 до 31.08.2020) общественность фиксировала факты ежедневного приезда в рабочее время на завод от 25 и более человек персонала, который, по-видимому, занимается подозрительной для нас деятельностью.

28 мая 2020 года на завод на загрузку прибыло 3 фуры. Представители общественности по факту подачи под загрузку большегрузов вызвали сотрудников ОБЭП УВД Брестского облисполкома.

Мнение: что вывозили с завода АКБ - или «АйПауэр» или «Аккумуляторный альянс»

Они прибыли, вскрыли фуры и зафиксировали факт загрузки товарной массы в фуру, а также нахождения в кузове еще двух фур, оформленных по накладной полуфабрикатов сухозаряженных, а по внешнему виду - полностью готовый оформленный товарный продукт, АКБ. Можно было даже измерить напряжение батареи и увидеть, что оно соответствует той этикетке, которая была на паллете.

Но – нарушений не выявила. Проверялась только одна позиция – соответствие наименования и количества загруженного товара оформлению товаро-транспортной накладной. ОБЭП посчитал, что все абсолютно законно.

Мнение: что вывозили с завода АКБ - или «АйПауэр» или «Аккумуляторный альянс»

Еще в прошлом году, 13.05.2019, представителями общественности уже организовывали задержание фуры, вывозившего с завода ООО «АйПауэр» аккумуляторные батареи. Задержание было произведено силами ГАИ в районе Дрогичина.

При вскрытии фуры в ней были обнаружены с виду полностью технически готовые к эксплуатации упакованные АКБ с единственным отступлением в оформлении – без товарных этикеток. По накладным, подтверждающим выпуск товарной продукции (выявлены УДФР) в Пинск АКБ вывозились якобы как полуфабрикат для последующей оклейки этикеткой и реализации, но уже как продукция завода ООО «Зубр Энерджи».

Также в июне 2019 с завода ООО «АйПауэр» в машине грузоперевозчика за территорией завода был зафиксирован вывоз другой продукции, вообще не включенной в планируемый по проекту перечень продукции завода – аккумуляторные пластины.

Считаем, что все эти факты неоднократного вывоза фурами продукции, промежуточной продукции, отходов производственной деятельности, компонентов АКБ подтверждают не разовый, пуско-наладочный, а постоянный производственный процесс выпуска сложнотехнической многокомпонентной продукции, при производстве которой задействован весь комплекс производственных участков одновременно.

И все это производилось при том, что завод до сих пор даже не сдан как объект, законченный строительством.

Согласно «Положению о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» (постановление Совета Министров РБ от 06.06.2011 №716 ) по п.п.:

«10. ….Эксплуатация или передача в эксплуатацию объекта без его приемки в эксплуатацию в установленном порядке либо с нарушением этого порядка влечет ответственность в соответствии с законодательством.

22. …..Приемка в эксплуатацию объекта без наличия положительных заключений всех органов государственного надзора, которые должны выдавать их по данному объекту, не допускается.

О данном нарушении законов неоднократно и в полном объеме были оповещены все государственные структуры.

Но для введения в заблуждение общественности, руководителей местной исполнительной власти, государственных контролирующих организаций, СМИ, администрация завода предпринимала усилия по сокрытию деятельности, не допускала к ознакомлению с заводом специалистов-экспертов.

Однако даже корреспонденты газеты «Брестский вестник» во время визита председателя горисполкома на завод в ноябре 2019 года отметили:

«Заглянули и в цех готовой продукции, ожидая увидеть там готовые аккумуляторы. Конечно же, увидели их. На стеллажах в пленке поддоны, в которых упакованы недоделанные аккумуляторы, корпуса и крышки к ним. Так всё и остановилось, еще в период наладки оборудования.»

Завод был остановлен, вводился режим консервации с полной его остановкой. С выпущенной за период 2019 года готовой продукцией надо было что-то решать. И 23-27 декабря 2019 года с завода были отправлены фуры, загруженные, как мы считаем, АКБ.

Все эти факты были доведены до сведения всех органов власти, в том числе и председателя Брестского облисполкома.

В результате мы получили от облисполкома ответ со следующей информацией:

Мнение: что вывозили с завода АКБ - или «АйПауэр» или «Аккумуляторный альянс»

Как известно, на реализацию проекта аккумуляторного завода из инновационного фонда в 2016-2018 годах было выделено более 5,7 млн. рублей. И так как в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, Брестский облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал компанию вернуть деньги – соответствующее письмо было отправлено ООО «АйПауэр» еще в августе 2019 года. Однако это требование компания не выполнила, хотя по данному вопросу было решение суда о возврате. До сих пор деньги в бюджет не возвращены.

Может правоохранительные органы, в конце концов, дадут этим действиям владельца завода соответствующую оценку?

Тем не менее, в этом вопросе профессионально сработало УДФР КГК по Брестской области, которое взяло на себя смелость, и вскрыло схему, когда под видом возврата АКБ на Пинский завод направлялись на продажу материальные ценности, произведенные на другом заводе.

Именно они вскрыли подлог и замену ТТН, по которым перевозились аккумуляторные батареи. В мае месяце 2019 года эти вопросы были подробно рассмотрены с фиксацией факта замены и уничтожения ранее оформленных ТТН.

 
 
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  По состоянию на сегодняшний день акт ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода не подписан, более того, отозвано заключение Госстройэкспертизы по проекту...
 
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