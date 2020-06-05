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Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий

05.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий
Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий, который до настоящего времени руководил ЗАО «Столичное телевидение». Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пришлось дернуть обратно (до февраля 2018 года Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации. — Прим. БЕЛТА). Знаю, что за это время СТВ стало другим, молодец. Ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность», — сказал Президент.

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