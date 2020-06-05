Из-за коронавируса в Минский аэропорт будут пускать только пассажиров и персонал

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«Для обеспечения возможности соблюдения социальной дистанции для пассажиров и персонала аэропорта, а также во избежание лишних контактов, просим встречающих и провожающих лиц в здание терминала НЕ ВХОДИТЬ» – говорится в сообщении пресс-службы.

Соблюдение положений совместного Протокола Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) позволит минимизировать риск распространения Covid-19 и, как следствие, ускорить возобновление полетов.

