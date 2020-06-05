﻿ Как Кучук меняет «Динамо», и что у него не получается. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как Кучук меняет «Динамо», и что у него не получается

05.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Леонид Кучук рулит минским «Динамо» чуть больше месяца. В конце апреля авторитетный специалист сменил на посту Сергея Гуренко, с которым «бело-голубые» вылетели из Кубка на стадии четвретьфинала и одержали всего две победы в пяти турах чемпионата

Как Кучук меняет «Динамо», и что у него не получается
Разбираются Олег Дулуб и Андрей Масловский, пишет by.tribuna.com

Правда, всплеска, который обычно бывает после смены тренера, не последовало. С Кучуком минчане провели шесть игр, в которых также сумели победить лишь дважды (еще однажды сыграв вничью). В итоге «Динамо» по-прежнему располагается в нижней части таблицы. После 11 туров в активе команды 13 очков и она идет 13-й.

Тем не менее перемены в игре «Динамо» есть: новая расстановка, другая схема в обороне и атаке, другие роли некоторых футболистов. Журналист by.tribuna.com Андрей Масловский и экс-тренер минчан Олег Дулуб рассказывают, как теперь играют «бело-голубые», и объясняют, почему нет результата.

Возвращение Шитова и смена расстановки

Первым важным и заметным решением нового штаба стало возвращение в основу Игоря Шитова. Защитник сыграл в стартовом матче «Динамо» в сезоне против БАТЭ, а потом оказался в дубле. Такими мерами Гуренко отреагировал на стычку футболиста с партнером Алексеем Риосом. Уже после своего ухода тренер объяснил, что Шитов ударил Риоса исподтишка и даже мог нанести травму. Гуренко вообще был за то, чтобы защитника убрали из команды, но руководители клуба ограничились ссылкой в резерв.



Кучук проблемы в этом не увидел: Шитов моментально вернулся и в основной состав, и на поле, поучаствовав в первом матче при новой власти, да еще и на непривычной позиции. Вместо правого фланга обороны Игорь теперь действует в центре защиты. Получается неплохо: Шитов – один из лидеров команды по числу выигранных единоборств и сделанных отборов. Его Instat Index равен 250. По этому показателю он лучший в «Динамо» вместе с Владиславом Климовичем. Из-за хорошей игры Шитова железное место в основе потерял Максим Щвецов.

Второе важное решение Кучука – смена формации. Постепенная. Со «Смолевичами» и «Слуцком» «Динамо» действовало по гуренковской схеме 3-4-2-1. Но уже в динамовском дерби расстановка преобразовалась на 3-5-2 (или 5-3-2 в зависимости от ситуации). Минчане стали играть спокойней (об этом желании Кучук говорил после «Слуцка»). При потере мяча футболисты не идут в прессинг, как раньше, а стараются опуститься ниже и уже потом встречать соперников. Из обороны стремятся выходить через короткий и средний пас, минимизируя количество ошибок.

Подобный тактический сдвиг повлекл за собой ряд важных перемен.

Оборона стала надежней

Для начала цифры. В семи матчах с Гуренко «Динамо» пропустило 10 мячей, а показатель xG (ожидаемые голы) в ворота «бело-голубых» равнялся 1,13 (здесь и далее – данные компании InStat). Минчане допустили 59 ударов по своим воротам, из которых 31 – больше половины – был нанесен с 16 метров и ближе. На этом отрезке минчане провели всего два «сухих» матча.

После обновления дела улучшились. В пассиве команды 7 пропущенных мячей в 6 матчах, но всего 1 матч на ноль. При этом показатель xG соперника снизился до 0,75 -- один из самых низких в лиге. До 48 сократилось и число ударов по воротам «бело-голубых». Теперь лишь 19 из них приходится на расстояние 16 метров и ближе.


– Теперь команда больше сконцентрирована на обороне в центральной зоне, – отмечает Олег Дулуб. – Игроки выстраиваются в среднем блоке и, что очень важно, почти исключают потери на своей половине. Если мяч теряется в средней линии или линии атаки, то это менее опасно у своих ворот. При Гуренко «Динамо» достаточно часто теряло мяч на своей половине поля, давая соперникам возможность проводить опасные атаки. Сейчас «Динамо» стало действовать более компактно. Расстояние между защитой и нападением максимум метров 25. Все очень компактно. Игра выстраивается системно, футболисты понимают, что от них требуется, и потери на своей половине минимизированы. Зная Кучука, могу предположить, что сейчас в команде идет очень большой крен в сторону тактики. По крайней мере, такая работа велась им в Украине.

– За счет чего удалось сократить количество допущенных ударов?

– Именно за счет компактности и перекрывания середины. Раньше «Динамо» применяло высокий прессинг, что приводило к большим разрывам в линиях. Контратакующие команды этим пользовались, так как у центральных защитников было большое пространство за спиной. Но сейчас в «Динамо» не все защитники подходят по скорости под такую модель. Пожалуй, только Швецов обладает нужными данными.

Почему в 2014 и 2015 годах «Динамо» играло высоко? Потому что был Бангура, который 30 метров пробегал за 3,8 секунды. Это топовый показатель. Умару мог легко страховать двух Сергеев – Политевича и Концевого. Когда в команде есть такой футболист, можно играть высоко. Кучук же отталкивается от тех, кто в наличии, и принимает верное решение – линия обороны действует чуть пониже и компактней. Теперь в штрафную «Динамо» входить тяжело. Ну и добавим сюда стабилизацию состава. В трио центральных защитников добавился Шитов – очень квалифицированный игрок для нашей лиги, – отмечает Дулуб.




Лучше стало у «Динамо» и с единоборствами. Точнее, с их успешностью, при этом заходов в борьбу осталось столько же. При Гуренко минчане выходили победителями в 47 процентах дуэлей, а с Кучуком – в 54. Это выше, чем средний показатель по лиге. И такая динамика наблюдается во всех видах единоборств: в атаке, в обороне и на втором этаже. Это показывает не только физическую готовность игроков, но и психологическую. Футболисты этой версии «Динамо» готовы выигрывать единоборства.

Новая схема пока больнее всего бьет по атаке

Если в обороне у «Динамо» прогресс, то в атаке откат. Команда стала реже бить по воротам (11 ударов в среднем за матч против 14), реже попадать в створ (5,2 удара против 5,6), генерировать меньше голевых моментов (4,7 против 6) и меньше забивать. Показатель ожидаемых голов (xG) снизился с 1,69 до 1,54. Если при Гуренко было забито 9 мячей в 7 матчах, то при Кучуке – 7 в 6. Но стоит отметить другое. При прежнем тренерском штабе минчане в четырех матчах забивали более одного мяча. Сейчас такой матч пока только один – первый для нового тренерского штаба. «Смолевичам» команда, игравшая, напомним, по прежней расстановке, отгрузила трешку.

Снижение результативности напрямую связано со сменой игровой формации. Теперь к атаке перестал относиться Владислав Климович. Гуренко использовал футболиста в качестве инсайда под единственным чистым форвардом или правым нападающим. Кучук же опустил игрока в центр поля. Теперь он в паре с Михаилом Козловым располагается под двумя ярковыраженными атакующими футболистами.


Подвижка существенно сказалась на продуктивности Климовича впереди. Если до Кучука он имел в среднем 1,14 голевых момента за матч и еще 1,29 момента создавал для партнеров, то теперь цифры уменьшились. Для партнеров полузащитник создает в среднем 1 момент за игру, но сам имеет 0,33. Зато подросли «полузащитные» показатели. Количество ключевых передач поднялось с 2,3 до 3,7 (точных с 1,43 до 1,67) в среднем за матч. Также больше стало перехватов и подборов. Футболист теперь выполняет гораздо больший объем работы.

Да, с переводом Климовича ниже команда утратила часть агрессии в атаке, но зато приобрела возможность вскрывать оборону соперника рывком из глубины. Наглядный пример – мяч «Витебску», когда Владислав ворвался в штрафную, получил мяч и отдал на Бахара.

– При Гуренко в атаке использовалась тройка игроков, которая выбиралась из квартета Шикавка, Бахар, Климович или Данило, -- говорит Дулуб. – И при игре против двух центральных защитников тройка получала преимущество при атаках по центру. А именно так строились большинство атак «Динамо». Просто все атакующие игроки «бело-голубых» в силу различных особенностей головой играют недостаточно хорошо. Сейчас этого численного превосходства нет.

Тренер продолжает:

– Кроме того, имеющиеся в распоряжении тренеров атакующие игроки быстры и нацелены на контратку. Поэтому как только соперник раскрывался, «Динамо» начинало создавать моменты и забивать. Характерный пример – победа над «Смолевичами». Соперник был раскрыт и получили три мяча. Но большинство наших команд против «Динамо» играют низким блоком. Чтобы его взломать, нужны игроки, которые могут действовать между линиями и способны индивидуально решить момент. Пожалуй, только Данило подходит под такую игру.

Также необходима системная игра в атаке. Очень важно понимать, что постройка системной игры требует времени. Это не контригра, которую можно выстроить за пять-шесть недель, пока ставишь оборону и подтягиваешь физические кондиции. Позиционная игра зависит от подбора исполнителей, от модели игры и того, как футболисты воспринимают требования, от сыгранности. Это более длительный по времени процесс, который может затянуться и на сезон. Настройка очень тонкая. И особенно сложно этим заниматься, когда ты пришел в команду по ходу сезона и не имеешь возможности подбирать игроков под свою модель, – отмечает специалист.

Фото: dinamo-minsk.by
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Кучук рулит минским «Динамо» чуть больше месяца. В конце апреля авторитетный специалист сменил на посту Сергея Гуренко, с которым «бело-голубые» вылетели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика