Как Кучук меняет «Динамо», и что у него не получается

by.tribuna.com Разбираются Олег Дулуб и Андрей Масловский, пишет





Правда, всплеска, который обычно бывает после смены тренера, не последовало. С Кучуком минчане провели шесть игр, в которых также сумели победить лишь дважды (еще однажды сыграв вничью). В итоге «Динамо» по-прежнему располагается в нижней части таблицы. После 11 туров в активе команды 13 очков и она идет 13-й.





Тем не менее перемены в игре «Динамо» есть: новая расстановка, другая схема в обороне и атаке, другие роли некоторых футболистов. Журналист by.tribuna.com Андрей Масловский и экс-тренер минчан Олег Дулуб рассказывают, как теперь играют «бело-голубые», и объясняют, почему нет результата.





Возвращение Шитова и смена расстановки

Первым важным и заметным решением нового штаба стало возвращение в основу Игоря Шитова. Защитник сыграл в стартовом матче «Динамо» в сезоне против БАТЭ, а потом оказался в дубле. Такими мерами Гуренко отреагировал на стычку футболиста с партнером Алексеем Риосом. Уже после своего ухода тренер объяснил, что Шитов ударил Риоса исподтишка и даже мог нанести травму. Гуренко вообще был за то, чтобы защитника убрали из команды, но руководители клуба ограничились ссылкой в резерв.













Кучук проблемы в этом не увидел: Шитов моментально вернулся и в основной состав, и на поле, поучаствовав в первом матче при новой власти, да еще и на непривычной позиции. Вместо правого фланга обороны Игорь теперь действует в центре защиты. Получается неплохо: Шитов – один из лидеров команды по числу выигранных единоборств и сделанных отборов. Его Instat Index равен 250. По этому показателю он лучший в «Динамо» вместе с Владиславом Климовичем. Из-за хорошей игры Шитова железное место в основе потерял Максим Щвецов.





Второе важное решение Кучука – смена формации. Постепенная. Со «Смолевичами» и «Слуцком» «Динамо» действовало по гуренковской схеме 3-4-2-1. Но уже в динамовском дерби расстановка преобразовалась на 3-5-2 (или 5-3-2 в зависимости от ситуации). Минчане стали играть спокойней (об этом желании Кучук говорил после «Слуцка»). При потере мяча футболисты не идут в прессинг, как раньше, а стараются опуститься ниже и уже потом встречать соперников. Из обороны стремятся выходить через короткий и средний пас, минимизируя количество ошибок.





Подобный тактический сдвиг повлекл за собой ряд важных перемен.

Оборона стала надежней

Для начала цифры. В семи матчах с Гуренко «Динамо» пропустило 10 мячей, а показатель xG (ожидаемые голы) в ворота «бело-голубых» равнялся 1,13 (здесь и далее – данные компании InStat). Минчане допустили 59 ударов по своим воротам, из которых 31 – больше половины – был нанесен с 16 метров и ближе. На этом отрезке минчане провели всего два «сухих» матча.





После обновления дела улучшились. В пассиве команды 7 пропущенных мячей в 6 матчах, но всего 1 матч на ноль. При этом показатель xG соперника снизился до 0,75 -- один из самых низких в лиге. До 48 сократилось и число ударов по воротам «бело-голубых». Теперь лишь 19 из них приходится на расстояние 16 метров и ближе.









– Теперь команда больше сконцентрирована на обороне в центральной зоне, – отмечает Олег Дулуб. – Игроки выстраиваются в среднем блоке и, что очень важно, почти исключают потери на своей половине. Если мяч теряется в средней линии или линии атаки, то это менее опасно у своих ворот. При Гуренко «Динамо» достаточно часто теряло мяч на своей половине поля, давая соперникам возможность проводить опасные атаки. Сейчас «Динамо» стало действовать более компактно. Расстояние между защитой и нападением максимум метров 25. Все очень компактно. Игра выстраивается системно, футболисты понимают, что от них требуется, и потери на своей половине минимизированы. Зная Кучука, могу предположить, что сейчас в команде идет очень большой крен в сторону тактики. По крайней мере, такая работа велась им в Украине.





– За счет чего удалось сократить количество допущенных ударов?





– Именно за счет компактности и перекрывания середины. Раньше «Динамо» применяло высокий прессинг, что приводило к большим разрывам в линиях. Контратакующие команды этим пользовались, так как у центральных защитников было большое пространство за спиной. Но сейчас в «Динамо» не все защитники подходят по скорости под такую модель. Пожалуй, только Швецов обладает нужными данными.





Почему в 2014 и 2015 годах «Динамо» играло высоко? Потому что был Бангура, который 30 метров пробегал за 3,8 секунды. Это топовый показатель. Умару мог легко страховать двух Сергеев – Политевича и Концевого. Когда в команде есть такой футболист, можно играть высоко. Кучук же отталкивается от тех, кто в наличии, и принимает верное решение – линия обороны действует чуть пониже и компактней. Теперь в штрафную «Динамо» входить тяжело. Ну и добавим сюда стабилизацию состава. В трио центральных защитников добавился Шитов – очень квалифицированный игрок для нашей лиги, – отмечает Дулуб.

















Лучше стало у «Динамо» и с единоборствами. Точнее, с их успешностью, при этом заходов в борьбу осталось столько же. При Гуренко минчане выходили победителями в 47 процентах дуэлей, а с Кучуком – в 54. Это выше, чем средний показатель по лиге. И такая динамика наблюдается во всех видах единоборств: в атаке, в обороне и на втором этаже. Это показывает не только физическую готовность игроков, но и психологическую. Футболисты этой версии «Динамо» готовы выигрывать единоборства.

Новая схема пока больнее всего бьет по атаке

Если в обороне у «Динамо» прогресс, то в атаке откат. Команда стала реже бить по воротам (11 ударов в среднем за матч против 14), реже попадать в створ (5,2 удара против 5,6), генерировать меньше голевых моментов (4,7 против 6) и меньше забивать. Показатель ожидаемых голов (xG) снизился с 1,69 до 1,54. Если при Гуренко было забито 9 мячей в 7 матчах, то при Кучуке – 7 в 6. Но стоит отметить другое. При прежнем тренерском штабе минчане в четырех матчах забивали более одного мяча. Сейчас такой матч пока только один – первый для нового тренерского штаба. «Смолевичам» команда, игравшая, напомним, по прежней расстановке, отгрузила трешку.





Снижение результативности напрямую связано со сменой игровой формации. Теперь к атаке перестал относиться Владислав Климович. Гуренко использовал футболиста в качестве инсайда под единственным чистым форвардом или правым нападающим. Кучук же опустил игрока в центр поля. Теперь он в паре с Михаилом Козловым располагается под двумя ярковыраженными атакующими футболистами.









Подвижка существенно сказалась на продуктивности Климовича впереди. Если до Кучука он имел в среднем 1,14 голевых момента за матч и еще 1,29 момента создавал для партнеров, то теперь цифры уменьшились. Для партнеров полузащитник создает в среднем 1 момент за игру, но сам имеет 0,33. Зато подросли «полузащитные» показатели. Количество ключевых передач поднялось с 2,3 до 3,7 (точных с 1,43 до 1,67) в среднем за матч. Также больше стало перехватов и подборов. Футболист теперь выполняет гораздо больший объем работы.





Да, с переводом Климовича ниже команда утратила часть агрессии в атаке, но зато приобрела возможность вскрывать оборону соперника рывком из глубины. Наглядный пример – мяч «Витебску», когда Владислав ворвался в штрафную, получил мяч и отдал на Бахара.





– При Гуренко в атаке использовалась тройка игроков, которая выбиралась из квартета Шикавка, Бахар, Климович или Данило, -- говорит Дулуб. – И при игре против двух центральных защитников тройка получала преимущество при атаках по центру. А именно так строились большинство атак «Динамо». Просто все атакующие игроки «бело-голубых» в силу различных особенностей головой играют недостаточно хорошо. Сейчас этого численного превосходства нет.





Тренер продолжает:





– Кроме того, имеющиеся в распоряжении тренеров атакующие игроки быстры и нацелены на контратку. Поэтому как только соперник раскрывался, «Динамо» начинало создавать моменты и забивать. Характерный пример – победа над «Смолевичами». Соперник был раскрыт и получили три мяча. Но большинство наших команд против «Динамо» играют низким блоком. Чтобы его взломать, нужны игроки, которые могут действовать между линиями и способны индивидуально решить момент. Пожалуй, только Данило подходит под такую игру.





Также необходима системная игра в атаке. Очень важно понимать, что постройка системной игры требует времени. Это не контригра, которую можно выстроить за пять-шесть недель, пока ставишь оборону и подтягиваешь физические кондиции. Позиционная игра зависит от подбора исполнителей, от модели игры и того, как футболисты воспринимают требования, от сыгранности. Это более длительный по времени процесс, который может затянуться и на сезон. Настройка очень тонкая. И особенно сложно этим заниматься, когда ты пришел в команду по ходу сезона и не имеешь возможности подбирать игроков под свою модель, – отмечает специалист.



