Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Плотная пелена тумана накрыла утром ряд районов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Практически нулевая видимость была и в пригороде. Такое синоптическое явление легко объяснимо. Туман – предвестник потепления. Сегодня он возник, когда на холодную землю спустилась теплая воздушная масса. Теперь точно можно говорить о начале лета.





К воскресенью в отдельных районах воздух прогреется до 29 градусов. Местами могут греметь грозы, не обойдётся и без кратковременных дождей.