ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

05.06.2020 11:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Плотная пелена тумана накрыла утром ряд районов столицы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

Практически нулевая видимость была и в пригороде. Такое синоптическое явление легко объяснимо. Туман предвестник потепления. Сегодня он возник, когда на холодную землю спустилась теплая воздушная масса. Теперь точно можно говорить о начале лета.

Туман как предвестник потепления. Какую погоду ждать в Беларуси на выходных?

К воскресенью в отдельных районах воздух прогреется до 29 градусов. Местами могут греметь грозы, не обойдётся и без кратковременных дождей.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Плотная пелена тумана накрыла утром ряд районов столицы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически нулевая видимость была и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Моим именем пытаются манипулировать» – экс-премьер Кобяков ответил на фейки в Telegram-каналах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика