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«В основной массе это дисциплинированные водители». ГАИ об авариях с участием байкеров
Источник материала: СТВ
Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома в программе
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
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Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома в программе «Большой город» озвучил статистику 2020 года по ДТП с участием мотоциклистов.
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