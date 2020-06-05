Источник материала:
Tut.by
Норвежский музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о многолетней борьбе с зависимостью.
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Александр Рыбак рассказал о своей борьбе с зависимостью«У меня была тайна».
Публикация от
0
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Рыбак рассказал о своей борьбе с зависимостью«У меня была тайна».