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Ликвидация последствий крупной экологической катастрофы продолжается в Норильске
Источник материала: ОНТ
В Норильске продолжается ликвидация последствий крупной экологической катастрофы. Специалисты установили 9 заграждений на реках общей протяженностью до километра, чтобы не допустить дальнейшего разлива нефтепродуктов.
К этому утру откачено почти 300 тонн топлива, сорбентом обработана площадь в 4,5 тыс. кв. м. Вывезены тысячи тонн загрязненного грунта. Названа и возможная причина аварии в Норильске – разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива могло послужить проседание свай фундамента. В результате предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах превышена в десятки тысяч раз.
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В Норильске продолжается ликвидация последствий крупной экологической катастрофы. Специалисты установили 9 заграждений на реках общей протяженностью до...
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