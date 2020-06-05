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Ликвидация последствий крупной экологической катастрофы продолжается в Норильске

05.06.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ликвидация последствий крупной экологической катастрофы продолжается в Норильске

В Норильске продолжается ликвидация последствий крупной экологической катастрофы. Специалисты установили 9 заграждений на реках общей протяженностью до километра, чтобы не допустить дальнейшего разлива нефтепродуктов.

К этому утру откачено почти 300 тонн топлива, сорбентом обработана площадь в 4,5 тыс. кв. м. Вывезены тысячи тонн загрязненного грунта. Названа и возможная причина аварии в Норильске – разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива могло послужить проседание свай фундамента. В результате предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах превышена в десятки тысяч раз.

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В Норильске продолжается ликвидация последствий крупной экологической катастрофы. Специалисты установили 9 заграждений на реках общей протяженностью до...
 
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