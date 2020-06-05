Наступает время летних каникул, отдыха и развлечений. И родителям надо решить вопрос, как оздоровить ребенка и чем занять его в этот период. Летний оздоровительный лагерь – один из вариантов полезного отдыха.
Для тех, кто собирается в лагерь впервые, полезно узнать, что можно взять с собой, а что желательно оставить дома.
За 3 дня до отъезда в лагерь оформите медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. Объясните ребенку правила и нормы поведения в коллективе, проведите беседу о соблюдении правил безопасности и бережном отношении к имуществу лагеря. В процессе сборов обсуждайте с ребенком выбор вещей и целесообразность их использования.
Как показывает практика, многие дети 6-8 летнего возраста не обладают элементарными навыками самообслуживания, поэтому научите их:
- умываться, чистить зубы;
- стирать нижнее белье, носки, купальники;
- заправлять кровать;
- складывать аккуратно вещи.
Что нужно и можно брать детям в летний лагерь (примерный список):
- несколько смен нательного белья;
- удобную обувь для жары и прохладной погоды (туфли, ботинки);
- комнатные тапочки (сланцы);
- спортивную обувь (кроссовки, бутсы, кеды) и спортивный костюм;
- свитер, куртку (на случай холодной, дождливой погоды, выхода в лес);
- купальный костюм (купальник или плавки, шапочку для купания, очки для плавания, шлепанцы);
- брюки, шорты, юбки, платья, футболки;
- нарядную одежду для праздников и дискотек;
- головные уборы;
- зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, расческу.
Дети могут захватить с собой спортивные игры или мячи, книги.
Не рекомендуется брать дорогие украшения, сотовые телефоны и другие электронные гаджеты. Посещение детей родителями
Вы сможете навестить своих детей в любой день в течение смены. Встречи детей с родственниками и друзьями проходят, как правило, у центрального входа в лагерь. Желательно привозить такое количество продуктов, чтобы ребенок мог съесть их за один раз.
Продукты, которые вы можете дать ребенку с собой:
- сухое печенье, пряники, сухари, вафли;
- минеральную негазированную воду, соки в небольшой упаковке
(0,2 и 0,33 л);
- конфеты карамельные, жевательные, леденцы;
- фрукты и ягоды, свежие огурцы и помидоры (мытые, сухие) на один прием пищи.
Во избежание пищевого отравления нельзя привозить:
- газированные окрашенные напитки;
- торты, пирожные с кремовыми наполнителями;
- чипсы, орешки, жевательную резинку;
- молочные продукты, птицу-рыбу-мясо, копчености, колбасу;
- приготовленную пищу ― салаты, соленья, супы, котлеты;
- консервы, грибы, ягоды, цитрусовые;
- супы, пюре, лапшу быстрого приготовления.
Н.СОЛОДКАЯ,
инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».