Наступает время летних каникул, отдыха и развлечений. И родителям надо решить вопрос, как оздоровить ребенка и чем занять его в этот период. Летний оздоровительный лагерь – один из вариантов полезного отдыха.

Для тех, кто собирается в лагерь впервые, полезно узнать, что можно взять с собой, а что желательно оставить дома.

За 3 дня до отъезда в лагерь оформите медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. Объясните ребенку правила и нормы поведения в коллективе, проведите беседу о соблюдении правил безопасности и бережном отношении к имуществу лагеря. В процессе сборов обсуждайте с ребенком выбор вещей и целесообразность их использования.

Как показывает практика, многие дети 6-8 летнего возраста не обладают элементарными навыками самообслуживания, поэтому научите их:

умываться, чистить зубы;

стирать нижнее белье, носки, купальники;

заправлять кровать;

складывать аккуратно вещи.

Что нужно и можно брать детям в летний лагерь (примерный список):

несколько смен нательного белья;

удобную обувь для жары и прохладной погоды (туфли, ботинки);

комнатные тапочки (сланцы);

спортивную обувь (кроссовки, бутсы, кеды) и спортивный костюм;

свитер, куртку (на случай холодной, дождливой погоды, выхода в лес);

купальный костюм (купальник или плавки, шапочку для купания, очки для плавания, шлепанцы);

брюки, шорты, юбки, платья, футболки;

нарядную одежду для праздников и дискотек;

головные уборы;

зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, расческу.

Дети могут захватить с собой спортивные игры или мячи, книги.

Не рекомендуется брать дорогие украшения, сотовые телефоны и другие электронные гаджеты. Посещение детей родителями

Вы сможете навестить своих детей в любой день в течение смены. Встречи детей с родственниками и друзьями проходят, как правило, у центрального входа в лагерь. Желательно привозить такое количество продуктов, чтобы ребенок мог съесть их за один раз.

Продукты, которые вы можете дать ребенку с собой:

сухое печенье, пряники, сухари, вафли;

минеральную негазированную воду, соки в небольшой упаковке

(0,2 и 0,33 л);

(0,2 и 0,33 л); конфеты карамельные, жевательные, леденцы;

фрукты и ягоды, свежие огурцы и помидоры (мытые, сухие) на один прием пищи.

Во избежание пищевого отравления нельзя привозить:

газированные окрашенные напитки;

торты, пирожные с кремовыми наполнителями;

чипсы, орешки, жевательную резинку;

молочные продукты, птицу-рыбу-мясо, копчености, колбасу;

приготовленную пищу ― салаты, соленья, супы, котлеты;

консервы, грибы, ягоды, цитрусовые;

супы, пюре, лапшу быстрого приготовления.

Н.СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».