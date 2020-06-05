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Движение под ж/д мостом на Московской на время закроют - как объезжать

05.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 7 на 8 июня закроют движение транспорта под железнодорожным мостом на улице Московской — со стороны площади Мясникова. Как объезжать, сообщает ГАИ Минска.


Скриншот: Яндекс. Панорамы

В ночь с 7 на 8 июня закроют движение всех видов транспортных средств под железнодорожным путепроводом на улице Московской со стороны площади Мясникова в направлении переулка Добромысленского.

Закрытый участок можно будет объехать по путепроводу на проспекте Независимости с выездом на улицу Московскую. Закрытие запланировано до 1 июля, отмечает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Откроют движение по улице Толстого для транспорта, следующего со стороны Суражской на улицу Московскую с последующим выездом на площадь Мясникова под железнодорожным путепроводом.

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с 7 на 8 июня закроют движение транспорта под железнодорожным мостом на улице Московской - со стороны площади Мясникова. Как объезжать, сообщает ГАИ Минска.
 
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