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12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей

05.06.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 июня пройдет первый матч 12-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Смолевичи» встретятся с «Городеей». Игра с участием команд из подвала турнирной таблицы начнётся в 18.30.

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей


В субботу, 6 июня, болельщиков ожидают четыре встречи. Наверное, наибольший интерес вызывает противостояние «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗ».

12-й тур «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу. Расписание матчей

А центральным в воскресенье, 7 июня, будет поединок между «Шахтёром» и РЦОР-БГУ. Команды подходят к этой игре с завидными сериями у горняков шесть матчей без поражений, у студентов пять. 

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Новости Беларуси. 5 июня пройдет первый матч 12-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Смолевичи»...
 
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