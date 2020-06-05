До вторника в Минской области пройдёт акция ГАИ «Безопасный обгон»

Источник материала: Слуцк Город

ГАИ Минской области проведет отработку М-1 и профилактическую акцию «Безопасный обгон», сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Начиная с пятницы и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области на международном транспортном коридоре автомобильной дороге М-1/Е-30 Брест-Минск-граница Российской Федерации, проведет массированную отработку.

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки на одной из главных магистралей Республики Беларусь будет задействовано усиленное количество нарядов дорожно-патрульной службы. Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов. Вместе с тем, стражами дорог в темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения, а это пешеходы и велосипедисты.

Также на территории Минской области с 6 по 9 июня текущего года пройдет профилактическая акция «Безопасный обгон», целью которой является профилактика дорожных происшествий по причине обгона и выезда на полосу встречного движения.

Автомобильные аварии, которые происходят именно по причине выезда водителями на полосу встречного движения, имеют особо тяжкие последствия. А на загородных дорогах обгон – самый опасный вид маневра. Даже самые опытные водители нередко неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль.

Не стоит рисковать, идя на обгон, если ограничена видимость, например, из-за дождя или тумана. Ни в коем случае нельзя совершать обгон с правой стороны по обочине, даже если она свободна от машин и людей и хорошо просматривается. Очень часто ямы, выбоины и посторонние предметы становятся причиной изменения направления движения, столкновения с обгоняемым автомобилем и «вытеснения» его на полосу встречного движения. Водитель! Помни! Дорожный знак «Обгон запрещен» и «сплошная» линия разметки присутствуют на дороге неспроста! В этих случаях совершать обгон очень опасно! Не стоит забывать и об ответственности.

Статья 18.14 ч.8 КоАП Республики Беларусь. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения – наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления до 1 года или без лишения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, при этом соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.