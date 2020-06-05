Чемпионат Беларуси по футболу: в турнирной таблице лидирует БАТЭ

Источник материала: ОНТ

В турнирной таблице перед 12-м туром лидирует БАТЭ, у команды 25 очков. На второй позиции столичный «Энергетик».

Третье место делят «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтёр». Эти команды после 11-ти матчей набрали по 21 баллу. Неудачи «Слуцка» в предыдущих турах отбросили команду на 5-е место. А вот действующий чемпион брестское «Динамо» поднялся на 6-ю строчку. Однако ближайшие преследователи, «Ислочь» и «Славия», отстают всего на один балл.

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