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Обзор рынка акций: май 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
Основными параметрами анализа выступают:
В мае на биржевом рынке БВФБ с акциями была заключена 191 сделка, что выше показателей предыдущего месяца на почти 40%.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
Первую позицию рейтинга по количеству сделок второй месяц кряду заняли акции ОАО Приорбанк.На позиции расположились бумаги "Белорусские обои" ОАО. В то время как на третьей позиции оказались бумаги сразу 7 компаний, с каждой из которых было совершено по 10 сделок.
Что касается объема заключенных сделок, в мае произошел существенный прирост (в 4 раза) данного показателяв денежном выражении: до2.06 млн.рублей.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде продемонстрировали акции ОАО "ЗСЖБ N1", занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие более 70% всего объема сделок в денежном выражении. Весь этот объем сформировался в результате трех сделок по продаже в совокупности пакета акций, составляющего 22.5% от общего количества.
Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
Отметим, что в очередной раз существенные изменения объемов в денежном выражении определяет одна или несколько сделок с крупными пакетами бумаг. Также стоит выделить и существенный прирост стоимости акций государственных банков, таких как Белинвестбанк ОАО и ОАО "АСБ Беларусбанк".
* -без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
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