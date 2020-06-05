Обзор рынка акций: май 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС .



Основными параметрами анализа выступают:

объем сделок в денежном выражении;

количество заключенных сделок * ;

; цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В мае на биржевом рынке БВФБ с акциями была заключена 191 сделка, что выше показателей предыдущего месяца на почти 40%.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз.* *, рублей Сделок, шт Цена Срвз. **, рублей Сделок, шт 1 Приорбанк ОАО А12 5.83 21 5.87 12 2 Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" ОАО А1 - - 59.12 11 3 АСиТ ОАО А1 - - 20.97 10 3 БМРЗ ОАО А1 - - 27.26 10 3 ДСТ №2 , г.Гомель ОАО А4 - - 85 10 3 Ивановский райагросервис ОАО А5 - - 94.5 10 3 Мекосан ОАО А1 - - 38.86 10 3 Пружанский консервный завод ОАО А4 - - 2.85 10 3 Светлогорский ЦКК ОАО А1 - - 0.26 10

Первую позицию рейтинга по количеству сделок второй месяц кряду заняли акции ОАО Приорбанк.На позиции расположились бумаги "Белорусские обои" ОАО. В то время как на третьей позиции оказались бумаги сразу 7 компаний, с каждой из которых было совершено по 10 сделок.

Что касается объема заключенных сделок, в мае произошел существенный прирост (в 4 раза) данного показателяв денежном выражении: до2.06 млн.рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб 1 ОАО "ЗСЖБ N1" А1 - - 95 1484.66 2 Барановичский молочный комбинат ОАО А4 - - 78 165.67 3 Лорри-Сервис ОАО А3 - - 250 110.25 4 ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз" А1 - - 1 63.81 5 Прогресс ОАО А8 - - 3.97 47.21

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде продемонстрировали акции ОАО "ЗСЖБ N1", занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие более 70% всего объема сделок в денежном выражении. Весь этот объем сформировался в результате трех сделок по продаже в совокупности пакета акций, составляющего 22.5% от общего количества.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции Цены предыдущем периоде, рублей Цены в текущем периоде, рублей +/-, % min max Срвз. ** min max Срвз. ** Белинвестбанк ОАО А7 0.02 0.4 0.02 0.39 0.4 0.39 +1850 Технобанк ОАО А5 - - 0.01 - - 0.1 +900 ОАО "АСБ Беларусбанк" А16 - - 0.2 0.34 0.41 0.35 +75 МАПИД ОАО А3 2.75 3 2.88 2.5 2.75 2.64 -8.33 БПС-Сбербанк ОАО А9 0.44 0.49 0.46 0.34 0.44 0.41 -10.9 Торговый центр ОАО А5 - - 6 - - 4.5 -25

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

Отметим, что в очередной раз существенные изменения объемов в денежном выражении определяет одна или несколько сделок с крупными пакетами бумаг. Также стоит выделить и существенный прирост стоимости акций государственных банков, таких как Белинвестбанк ОАО и ОАО "АСБ Беларусбанк".