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Сохранить положительное и привнести новое: Игорь Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сохранить положительное и привнести новое: Игорь Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК

Сохранить положительные традиции, но привнести новые подходы и тенденции — такие задачи поставил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня перед новым главой Комитета государственного контроля Иваном Тертелем во время представления его коллективу, передает корреспондент БЕЛТА.

«Главой государства принято кадровое решение: указом Президента от 4 июня председателем Комитета госконтроля назначен Тертель Иван Станиславович. Последнее время он работал в должности заместителя председателя КГБ Беларуси. Он имеет высшее военное, юридическое и экономическое образование. Иван Станиславович — компетентный и требовательный руководитель, имеет серьезный опыт управленческой деятельности и подготовку. Под его руководством проведен ряд масштабных и значительных мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства, по пресечению коррупционных проявлений в отраслях и сферах, в том числе с помощью и участием КГК. Знаю его лично по совместной службе в органах госбезопасности: он взыскателен, не считается с личным временем. Думаю, что положительные традиции и темп, которые есть в КГК, сохранятся. Но с приходом нового руководителя будет привнесено новое — тенденции, подходы, акценты. Так и должно быть. Ничто не стоит на месте», — отметил Игорь Сергеенко.

 
Сохранить положительное и привнести новое: Игорь Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК
 
Также глава Администрации поблагодарил бывшего руководителя контрольного ведомства Леонида Анфимова. «Он долгие годы трудовой жизни посвятил защите интересов государства. Возглавлял комитет последние 6 лет. Это профессионал с большой буквы, патриот. Ему предложат другую работу с учетом его желаний и интересов государства. Спасибо от имени Администрации за труд, за небезразличное отношение к делу и судьбе страны», — обратился он к Леониду Анфимову.

За активный вклад в общественно-политическую жизнь страны Игорь Сергеенко наградил его грамотой Администрации Президента.

 
Сохранить положительное и привнести новое: Игорь Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК
 
Леонид Анфимов поблагодарил за теплые слова и отметил: «Мы 10 лет бок о бок выполняли возложенные на нас задачи, делали это с честью и достоинством. Мне не стыдно смотреть в глаза. Я не дистанцировался от черновой работы, не считался с личным временем, вместе со всеми делал то, что нужно. Мы выполняли важнейшую государственную задачу по обеспечению экономической безопасности Беларуси. Мы справились, и, я уверен, коллектив справится и в дальнейшем».
 
Сохранить положительное и привнести новое: Игорь Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК

Признательность за четко выстроенную работу в ведомстве выразил Леониду Анфимову и новый председатель КГК Иван Тертель. «Комитет госконтроля — это сильная организация. Вам удалось создать уникальный механизм, и мы постараемся сохранить все то положительное, что есть в комитете, и одновременно улучшить нашу работу, систематизировать, найти новые нестандартные решения. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы коллектив работал эффективно. Уверен, все получится», — заключил он.

 
Сохранить положительное и привнести новое: Игорь Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК
 

 
 
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Сохранить положительные традиции, но привнести новые подходы и тенденции — такие задачи поставил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня перед...
 
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