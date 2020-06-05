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Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами. Прилетевших будут проверять на коронавирус
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турция возобновляет международное авиасообщение. Первые рейсы в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн запланированы на 10 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение о восстановлении авиасообщения достигнуто с 40 странами. Ещё с 50 ведутся переговоры. Предварительная договоренность об авиарейсах в ближайшем будущем есть и с Беларусью. Однако точную дату пока не определили.
Прибывающих в Турцию иностранных граждан в аэропорту будут тестировать на COVID-19. В случае, если анализ окажется положительным, заражённого отправят в больницу.
Напомним, ранее турецкие власти заявили о запуске специальной программы по сертификации здорового туризма. В этом году из-за пандемии пик сезона в Турции сместится на осень и может быть продлен до декабря.
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Новости Турции. Турция возобновляет международное авиасообщение. Первые рейсы в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн запланированы на 10 июня, сообщили в программе...
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