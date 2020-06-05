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Тест на COVID-19 как пропуск в ЕС

05.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Тест на COVID-19 как пропуск в ЕС

Европейский Союз определил перечень стран, граждане которых могут посещать страны Евросоюза с целью туризма, деловых поездок и другими целями с 1 июня 2020 г. Беларуси в этих списках нет. Далее список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС, будет расширяться.

На сегодняшний день главное  условие для страны, откуда могут въезжать граждане в страны ЕС, это количество заболевших. Оно не должно превышать 25 человек на 100 000 жителей. В Беларуси по состоянию на 3 июня количество заболевших COVID-19, к сожалению, составляет 474 человека на 100 000 жителей.

Тем не менее, по рекомендации ВОЗ, страны ЕС могут принимать граждан из списка неблагополучных (по эпидемиологической ситуации) при наличии справки об отсутствии заболеваний COVID-19.

Минздрав Беларуси разработал данные справки на основании рекомендаций ВОЗ на русском и английском языках и готов выдавать по необходимости.

Основным основанием для проведения тестов и выдачи такой справки является оплаченный билет туда и обратно и содержащий номер билета, по которому будет уезжать из Республики Беларусь гражданин.

Если нужен экпресс-тест, то, по заявлению Минздрава, возможность выполнить данную услугу будет предоставляться.

Цена такого теста для граждан Республики Беларусь — 41 бел руб., для нерезидентов – 56 бел. руб.

Перечень поликлиник, где можно будет получить справку и сдать тест, Минздрав в настоящее время определяет.

Нужна ли самоизоляция и можно ли сделать тест: Минздрав ответил на вопросы, связанные с туризмом

 
 
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Тест на COVID-19 как пропуск в ЕС
 
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