ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девушка с тату во все тело призналась в ненависти к изначальной внешности

05.06.2020 12:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Девушка с тату во все тело призналась в ненависти к изначальной внешности

Популярная в Австралии блогерша, тело которой покрывают более 100 татуировок, призналась в негативных чувствах к своему изначальному внешнему виду. Подробности рассказывает Daily Star.

Эмбер Бриане Люк 24 года. Недавно девушка разместила в Instagram пост, под которым рассказала об отношении к собственному телу в юном возрасте. Будущая блогерша ненавидела себя и страдала от клинической депрессии. Комфорт в собственной коже помогли обрести только татуировки.

Люк сделала первую татуировку в 16 лет, а сегодня на ее коже расположились почти 150 самых разных изображений.

Неординарная внешность помогает Эмбер – девушка привлекла внимание более 100 тысяч человек, которые подписались на нее в Instagram.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярная в Австралии блогерша, тело которой покрывают более 100 татуировок, призналась в негативных чувствах к своему изначальному внешнему виду. Подробности...
 
Новости дня
Новости разные
 
До вторника в Минской области пройдёт акция ГАИ «Безопасный обгон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика