Девушка с тату во все тело призналась в ненависти к изначальной внешности

Источник материала: ОНТ

Популярная в Австралии блогерша, тело которой покрывают более 100 татуировок, призналась в негативных чувствах к своему изначальному внешнему виду. Подробности рассказывает Daily Star.

Эмбер Бриане Люк 24 года. Недавно девушка разместила в Instagram пост, под которым рассказала об отношении к собственному телу в юном возрасте. Будущая блогерша ненавидела себя и страдала от клинической депрессии. Комфорт в собственной коже помогли обрести только татуировки.

Люк сделала первую татуировку в 16 лет, а сегодня на ее коже расположились почти 150 самых разных изображений.

Неординарная внешность помогает Эмбер – девушка привлекла внимание более 100 тысяч человек, которые подписались на нее в Instagram.

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