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Девушка с тату во все тело призналась в ненависти к изначальной внешности
Источник материала: ОНТ
Популярная в Австралии блогерша, тело которой покрывают более 100 татуировок, призналась в негативных чувствах к своему изначальному внешнему виду. Подробности
Эмбер Бриане Люк 24 года. Недавно девушка разместила в
Люк сделала первую татуировку в 16 лет, а сегодня на ее коже расположились почти 150 самых разных изображений.
Неординарная внешность помогает Эмбер – девушка привлекла внимание более 100 тысяч человек, которые подписались на нее в Instagram.
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Популярная в Австралии блогерша, тело которой покрывают более 100 татуировок, призналась в негативных чувствах к своему изначальному внешнему виду. Подробности...
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