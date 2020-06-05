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Почем сейчас путевки в летние оздоровительные лагеря и насколько безопасны условия пребывания?

05.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Закончилась учебная пора, началась летняя оздоровительная кампания для того, чтобы отдохнувшие мальчишки и девчонки, со свежими силами сели 1 сентября за школьные парты.

Так, уже с 4 июня для 279 несовершеннолетних детей, начали работать 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 15 учреждений образования Несвижского района.

Летняя оздоровительная кампания 2020 года направлена на укрепление здоровья школьников, социально защищая и поддерживая детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на учёте в ИПР. Организация занятости и отдыха таких детей – серьезная мера против безнадзорности, асоциального и девиантного поведения подростков данной категории.

 В оздоровительных лагерях созданы безопасные условия пребывания детей, которые дают возможность полноценно организовывать и проводить оздоровительные мероприятия, с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей детей.

Основную часть времени дети проводят на свежем воздухе.

Таким образом, четко спланированная система мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного характера обеспечивает необходимый уровень физического и психического развития наших детей, тем самым удовлетворяя потребность растущего организма в движении, отдыхе и творческой деятельности.

Для удешевления стоимости путёвок в оздоровительные лагеря государством обеспечено стабильное финансирование оздоровительной кампании.

По согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь установлены и выделены государственные средства на удешевление стоимости одной путевки в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря в 2020 году в следующих размерах:

-в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней – 205,00 рублей;

-в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 88,00 рублей;

-в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней – 227,00 рублей;

-в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 100,00 рублей;

-в оборонно-спортивный и в оздоровительный лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней–90,00 рублей;

-в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком 18 дней – 95,00 рублей;

-в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком 18 дней – 85,00 рубль;

-в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием сроком 18 дней – 93,00 рублей.

Е.В. Бородина,

ведущий специалист представительства Минского областного управления Республиканского центра  по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Несвижскому району.        


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Закончилась учебная пора, началась летняя оздоровительная кампания для того, чтобы отдохнувшие мальчишки и девчонки, со свежими силами сели 1 сентября
 
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