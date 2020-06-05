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Пошла жара – погода в Горках на выходные
05.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Кажется, июнь вспомнил, что он лето. На выходных обещают до +25 °С. Правда, не без дождей. Солнечной и жаркой
Завтра, 6 июня, ожидается до +21 °С, переменная облачность, небольшой дождь в течение дня. Возможна гроза.
В воскресенье, 7 июня, прогнозируют ясную и солнечную погоду, плюс 25, ветер южный.
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Кажется, июнь вспомнил, что он лето. На выходных обещают до +25 °С. Правда, не без дождей. Солнечной и жаркой обещает быть следующая неделя. Завтра, 6 июня,...
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