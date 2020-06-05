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Пошла жара – погода в Горках на выходные

05.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Кажется, июнь вспомнил, что он лето. На выходных обещают до +25 °С. Правда, не без дождей. Солнечной и жаркой обещает быть следующая неделя.

 

Пошла жара – погода в Горках на выходные

 

Завтра, 6 июня, ожидается до +21 °С, переменная облачность, небольшой дождь в течение дня. Возможна гроза.

В воскресенье, 7 июня, прогнозируют ясную и солнечную погоду, плюс 25, ветер южный.

 

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  Кажется, июнь вспомнил, что он лето. На выходных обещают до +25 °С. Правда, не без дождей. Солнечной и жаркой обещает быть следующая неделя.     Завтра, 6 июня,...
 
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