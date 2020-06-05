Как корреспондент в Дрогичине подписаться за Лукашенко ходил

А начиналось всё, как и в обычный день журналиста: поступило сообщение, что в «Дрогичинском районном центре дополнительного образования детей и молодёжи» в обеденный перерыв начальником отдела по образованию Дмитрием Игнатчиком будет осуществляться сбор подписей за кандидата в президенты Александра Лукашенко.





Вот удача – ведь пикетов никаких в Дрогичине не проводится, ни за Лукашенко, ни за оппозиционеров. Решил хоть на сборе подписей на предприятии побеседовать с членом инициативной группы, подписаться, да заодно задать вопросы, которые обсуждают в соцсетях (недавно ходили сплетни, что якобы собирались подписи в рабочее время в одной из школ, но директор это решительно опроверг).





По прибытии в «Дрогичинский районный центр дополнительного образования детей и молодёжи», директор учреждения любезно подсказал, где находится сборщик подписей.





Корреспондент вошёл в кабинет и только он собрался с кучей вопросов обратиться к Дмитрию Николаевичу, как понял – он не сможет ни подпись поставить, ни узнать интересующую информацию. Начальник отдела образования стал уклоняться от разговора, а в итоге скрылся, оставив все документы на произвол судьбы.





Весьма не театрально он скрылся за дверью кабинета с табличкой «Драматический кружок». Занавес.





Впрочем, смотрите, как это было на видео