Прямую телефонную линию проведет 6 июня управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Воронин

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 6 июня управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Одновременно со своими проблемами к заместителю председателя Могилевского горисполкома Андрею Николаевичу Москалеву население города сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Управляющий делами администрации Ленинского района г. Могилева Александр Николаевич Поддубный ответит по номеру (8 0222) 72-31-38, первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Станислав Сергеевич Мысливец — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать первый заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель — (8 0225) 68-00-18. Управляющий делами администрации Ленинского района г. Бобруйска Светлана Витальевна Гриневецкая поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска Елена Валерьевна Концевая — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области Номер телефона Белыничский (02232) 79-207 Бобруйский (0225) 74-52-11 Быховский (02231) 79-648 Глусский (02230) 78-978 Горецкий (02233)76-426 Дрибинский (02248) 78-981 Кировский (02237) 79-162 Климовичский (02244) 78-013 Кличевский (02236) 78-952 Костюковичский (02245) 78-134 Краснопольский (02238) 79-955 Кричевский (02241) 20-780 Круглянский (02234) 79-584 Могилевский 42-39-28 Мстиславский (02240) 59-009 Осиповичский (02235) 50-335 Славгородский (02246) 796-25 Хотимский (02247) 79-298 Чаусский (02242) 789-87 Чериковский (02243) 793-78 Шкловский (02239) 41-331