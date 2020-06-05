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В Минске состоится подписание соглашений о сотрудничестве Беларуси и Венгрии

05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом. В Минске его принял белорусский президент. Во дворце Независимости прошли переговоры Александра Лукашенко и Виктора Орбана, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Продолжается встреча Лукашенко и Орбана за закрытыми дверями. Перед этим, как и положено по протоколу, прошла официальная церемония встречи с участием почетного караула, были исполнены гимны обеих стран. Состоялось официальное фотографирование.

Это первый визит премьер-министра Венгрии в Беларусь. Лукашенко и Орбан отметили важность нынешней встречи для двух стран, подчеркнули, что этот визит долгожданный, он состоялся вопреки пандемии.

«Вы открываете всему миру старые новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И, в свою очередь, я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь», – сказал Лукашенко.

«Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, то подумал, давайте поедем туда, куда мы уже давно обещаем. Приехал с искренними намерениями о сотрудничестве. Очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет обозначать очень значительный шаг вперед», – отметил Орбан.

Отношения Беларуси и Венгрии сейчас на подъеме – объем взаимной торговли в прошлом году вырос на треть, до 250 миллионов долларов. Минск и Будапешт заинтересованы в наращивании сотрудничества, тем более, что есть неосвоенные сферы, к примеру, промышленное производство. Беларусь предлагает Венгрии «зеленую» технику – электробусы, троллейбусы. Есть желание создавать и совместные производства, к примеру, в сельском хозяйстве, а также фармацевтические производства.

Обсуждают и сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, венгры в этом направлении белорусам помогают, а также «Восточное партнерство», членом которого является Беларусь.

Сегодня ожидается подписание соглашений о сотрудничестве Беларуси и Венгрии.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча президентов двух стран проходит в белорусской столице за закрытыми дверями.
 
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