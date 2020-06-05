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Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве

05.06.2020 13:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве

Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был состояться в мае, пройдет с 26 по 29 ноября в Киеве.

Об этом сообщили в Европейском гимнастическом союзе. Формат соревнований остается неизменным, включая олимпийском квалификацию на Игры в Токио. Также, согласно новому расписанию, Баку во второй половине декабря примет мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике. 

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был состояться в мае, пройдет с 26 по 29 ноября в Киеве. Об этом сообщили в Европейском гимнастическом...
 
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