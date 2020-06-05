Источник материала: Ивьевский край

В рамках проведения Международного дня безопасности на железнодорожных переездах, 05.06.2020 г. с 10.00 на железнодорожном переезде по автодороге Р-48 Ворона-Ошмяны-Юратишки-Ивье (д. Лепешки) работниками Белорусской железной дороги совместно с сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться акция, мероприятия которой направлены на повышение уровня безопасности на железнодорожных переездах. С водителями и пешеходами будут проведены инструктажи по правилам проезда и прохода через дорожные переезды с вручением памяток.

Т. Витко, начальник Лидской дистанции пути.