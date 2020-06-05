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ВОЗ констатировала выход России на плато по заболеваемости коронавирусом

05.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Об этом 5 июня сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

ВОЗ также похвалила Россию за широкий охват населения тестами. "В настоящее время Россия демонстрирует плато, - цитирует Харрис ТАСС. - Россия осуществляет много тестов, и это здорово". 

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения отметила необходимость осуществлять меры социального дистанцирования и рекомендовала российским властям провести оценку риска и разработать меры безопасности при проведении парада Победы, который запланирован на 24 июня.

За последние сутки в России зафиксировано 8726 случаев заражения COVID-19. Общее число зараженный с начала эпидемии превысило 449,8 тыс.  (8726 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5528 человека (144 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 212,6 тыс. человек. Всего в России проведено более 12 млн тестов. 

 
 
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Об этом 5 июня сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
 
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