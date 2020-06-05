ВОЗ констатировала выход России на плато по заболеваемости коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

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Об этом 5 июня сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

ВОЗ также похвалила Россию за широкий охват населения тестами. "В настоящее время Россия демонстрирует плато, - цитирует Харрис ТАСС . - Россия осуществляет много тестов, и это здорово".

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения отметила необходимость осуществлять меры социального дистанцирования и рекомендовала российским властям провести оценку риска и разработать меры безопасности при проведении парада Победы, который запланирован на 24 июня.

За последние сутки в России зафиксировано 8726 случаев заражения COVID-19. Общее число зараженный с начала эпидемии превысило 449,8 тыс. (8726 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5528 человека (144 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 212,6 тыс. человек. Всего в России проведено более 12 млн тестов.