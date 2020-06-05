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ВОЗ констатировала выход России на плато по заболеваемости коронавирусом
05.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Об этом 5 июня сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
ВОЗ также похвалила Россию за широкий охват населения тестами. "В настоящее время Россия демонстрирует плато, - цитирует Харрис
При этом представитель Всемирной организации здравоохранения отметила необходимость осуществлять меры социального дистанцирования и рекомендовала российским властям провести оценку риска и разработать меры безопасности при проведении парада Победы, который запланирован на 24 июня.
За последние сутки в России зафиксировано 8726 случаев заражения COVID-19. Общее число зараженный с начала эпидемии превысило 449,8 тыс. (8726 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5528 человека (144 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 212,6 тыс. человек. Всего в России проведено более 12 млн тестов.
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Об этом 5 июня сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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