В Могилеве идет масштабная подготовка к приезду Лукашенко

По предварительной информации такая бурная деятельность связана с приездом президента.





МогилевОнлайн писал о том, что по неофициальной информации 6 июня в писал о том, что по неофициальной информации 6 июня в Могилев приезжает Александр Лукашенко. В сообщении под видео иронически говорится о том, что рабочие красят все, что можно, латают асфальт и даже поливают цветы... после дождя.





Независимый источник МогилевОнлайн также подтвердил, что подготовка к приезду президента проходит и в «Атриуме» — в срочном порядке чинятся крыши, которые видно из окон ТРЦ по маршруту следования Лукашенко.