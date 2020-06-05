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В Могилеве идет масштабная подготовка к приезду Лукашенко
Источник материала: Партизан
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Иллюстративное фото: rnsinfo.ru
По предварительной информации такая бурная деятельность связана с приездом президента.
Независимый источник МогилевОнлайн также подтвердил, что подготовка к приезду президента проходит и в «Атриуме» — в срочном порядке чинятся крыши, которые видно из окон ТРЦ по маршруту следования Лукашенко.
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