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В Могилеве идет масштабная подготовка к приезду Лукашенко

05.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В телеграм-канале NEXTA Live опубликовали видео, как рабочие по всему городу активно «наводят лоск».


Иллюстративное фото: rnsinfo.ru

По предварительной информации такая бурная деятельность связана с приездом президента.

МогилевОнлайн писал о том, что по неофициальной информации 6 июня в Могилев приезжает Александр Лукашенко. В сообщении под видео иронически говорится о том, что рабочие красят все, что можно, латают асфальт и даже поливают цветы... после дождя.

Независимый источник МогилевОнлайн также подтвердил, что подготовка к приезду президента проходит и в «Атриуме» — в срочном порядке чинятся крыши, которые видно из окон ТРЦ по маршруту следования Лукашенко.
 
Теги: Могилев
 
 
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В телеграм-канале NEXTA Live опубликовали видео, как рабочие по всему городу активно «наводят лоск».
 
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