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В Министерстве информации представили нового руководителя
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В четверг 4 июня в Минске заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко представил коллективу Министерства информации Беларуси нового руководителя — Игоря Луцкого, сообщает
Напомним, накануне Президент Александр Лукашенко произвел
Фото: БелТА
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В четверг 4 июня в Минске заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко представил коллективу Министерства информации Беларуси нового руководителя — Игоря...
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