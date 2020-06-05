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В Министерстве информации представили нового руководителя

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Министерстве информации представили нового руководителя

В четверг 4 июня в Минске заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко представил коллективу Министерства информации Беларуси нового руководителя — Игоря Луцкого, сообщает sb.by.

В Министерстве информации представили нового руководителя
В Министерстве информации представили нового руководителя
В Министерстве информации представили нового руководителя

Напомним, накануне Президент Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Правительстве. Игорь Луцкий до этого назначения возглавлял телеканал СТВ, до февраля 2018 года занимал в Мининформе должность первого заместителя министра.

http://sb.by

Фото: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг 4 июня в Минске заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко представил коллективу Министерства информации Беларуси нового руководителя — Игоря...
 
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