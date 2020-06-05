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Украинцы пытались ввезти в Беларусь 500 попугаев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Попугаев-нелегалов задержали мозырские пограничники. Почти 500 птиц различных видов пытались незаконно ввезти в нашу страну двое граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Живой груз изъят. Его доставили в ветеринарную службу, после чего – сотрудникам таможни. В отношении же перевозчиков попугаев начат административный процесс.
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Новости Беларуси. Попугаев-нелегалов задержали мозырские пограничники. Почти 500 птиц различных видов пытались незаконно ввезти в нашу страну двое граждан...
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