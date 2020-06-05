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В зоопарке Испании родился белый львёнок

05.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В зоосаде испанского города Гильена впервые родился белый львёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Испании родился белый львёнок

В зоопарке Испании родился белый львёнок

Малыш очень крупный, однако по мнению специалистов, с его здоровьем всё в порядке. Пол нового члена львиной семьи пока не установили.

В зоопарке Испании родился белый львёнок

Родителей детёныша привезли сюда из Таиланда в рамках программы по обмену 4 года назад. По мнению директора, львёнок может стать главной звездой этого сезона, если зоопарк позволят открыть.

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Новости Испании. В зоосаде испанского города Гильена впервые родился белый львёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш очень крупный, однако по...
 
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