Какие изменения ждут водителей с принятием нового Кодекса об административных правонарушениях?

Источник материала: Кобринский вестник





На общественное обсуждение были вынесены проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Каждый желающий мог обозначить свои предложения и замечания в специально созданных темах на Правовом форуме Беларуси до 28 мая.

В проекте КоАП Республики Беларусь правонарушения будут классифицированы в зависимости от степени общественной опасности и последствий. Также планируется пересмотреть систему взысканий, упорядочить сроки их наложения, расширить перечень оснований для освобождения от административной ответственности. Отдельные изменения коснутся автолюбителей.

БАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Новая редакция Кодекса содержит статью «Начисление штрафных баллов», которая нацелена на предупреждение систематических правонарушений, связанных с управлением транспортным средством. За что будут начисляться баллы? За те нарушения Правил дорожного движения, которые влияют на безопасность дорожного движения.

В частности, вождение машины с неисправностями – тормозной системы, рулевого управления, стеклоочистителей (во время осадков), с негорящими фарами и задними габаритами (в темное время суток), не пристегнутым ремнем безопасности. Также баллы дадут за превышение скорости, невыполнение сигналов светофора или регулировщика, нарушение маневрирования или обгона.

В этих случаях 1 штрафной балл начисляется за административный проступок, 2 – за значительное административное правонарушение, 3 – за грубое административное правонарушение. Списываться они будут по истечении одного года с момента их начисления. То есть, если вы первый раз нарушили ПДД 1 мая 2020 года, то спишутся все набранные вами за это время штрафные баллы 1 мая 2021 года. При этом, суммарное накопление десяти и более штрафных баллов в течение года влечет лишение права управления автомобилем на шесть месяцев.

Введение бальной системы нацелено воздействовать на систематических нарушителей, которые зачастую пренебрежительно относятся к соблюдению ПДД и допускают 10-15 нарушений в течение года.

Система будет работать поэтапно: при нуле баллов за административный проступок начисляется один балл, затем идет начисление со штрафом, при наборе от шести и более баллов – будет применяться повышенная санкция (штраф по максимуму). Если же водитель насобирает 10 баллов и более, его ждет лишении прав на шесть месяцев.

За нарушение ПДД, которые не влияют на безопасность, баллы начисляться не будут. Это, к примеру, использование регистрационных номеров неустановленного образца, управление автомобилем без страховки, выбрасывание мусора из транспортного средства и ряд других. Также баллы планируется не начислять на нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Скорость

К вопросу расширения технических возможностей относится и фиксация средней скорости. Так, сейчас превышение может устанавливаться по этой величине на определенном участке. При этом среднее значение определяется путем деления, пройденного транспортным средством расстояния на время, затраченное им на преодоление данного участка. Введение средней скорости разумно в целях безопасности.

Нетрезвые водители

Ужесточились санкции для автолюбителей, которые управляют транспортным средством подшофе. Появилась и дифференцированная ответственность. Так, санкция для лиц, которые ведут машину в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, – штраф в сто базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере двухсот базовых величин с лишением на пять лет. При этом нижний порог не изменится, он останется 0,3 промилле.

Главная и основная цель изменений в законодательстве – привитие навыков соблюдения Правил дорожного движения, чтобы сохранить жизни и здоровье граждан!

По информации группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.