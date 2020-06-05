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Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»

05.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко подчеркнул: встреча во Дворце Независимости, несмотря на явный экономический уклон, носила более стратегический характер. Политики обсудили роль и значение наших стран в восточном европейском регионе. А чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, было бы хорошо выйти на товарооборот в полмиллиарда евро. 

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Венгрия является самым близким для Беларуси партнером в Евросоюзе. Как никто другой понимает нас и способствует углублению наших отношений с Европейским союзом. За последние годы они значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и, самое главное, продуктивными. Большая заслуга в этом наших друзей из Будапешта и лично Виктора Орбана.

Наши страны заинтересованы в развитии «Восточного партнерства» как созидательной инициативы, ориентированной на экономический рост. Причем инициативы, которая не ущемляет ничьих интересов.

Венгрия занимает конструктивную позицию и в рамках Североатлантического альянса, отношения с которым у нас становятся все более доверительными. Беларусь готова к дальнейшему развитию диалога во взаимоуважительном ключе и на равноправной основе. Венгрия для нас – близкая страна географически, исторически и культурно.

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»

Многие венгерские бренды широко известны в нашей республике. Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии. 

Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ. Мы договорились, что вместе будут давать на них адекватный, но жесткий ответ.

Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику.

Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность.

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»

Убежден, что у белорусско-венгерского сотрудничества во всех без исключения областях большое будущее. Для совместного преодоления вызовов, стоящих перед нашими экономиками, нам нужно максимально скоординировать усилия там, где это необходимо. Сегодняшние конструктивные и плодотворные переговоры еще больше укрепили в этом мою уверенность и всех белорусов.

Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»

 

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»

 

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»


После встречи с Александром Лукашенко Виктор Орбан возложил цветы к монументу Победы. Визит венгерского премьер-министра продолжился в Совмине. На деловой встрече с белорусскими коллегами венгерский премьер обсуждает детали достигнутых во Дворце Независимости договорённостей.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Орбан

 
 
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Новости Беларуси. Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на...
 
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