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Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование

Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах страны, белорусам стоит продолжить соблюдать меры дистанцирования и носить маски в местах массового скопления людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

«С приходом лета люди самоуспокоились. Вместе с тем вирус продолжает циркулировать, об этом нужно помнить. Во всех местах массового скопления людей (метро, магазинах, общественном транспорте, банках и т.д.) обязательно носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования», — сказала Инна Карабан. На открытом воздухе (например, в парках, скверах), где есть возможность социально дистанцироваться, ношение масок нецелесообразно.

Как пояснила замначальника отдела, использование масок позволит защитить не только себя, но и других от заражения, т.к. существуют случаи бессимптомного протекания инфекции. Маска создает барьер от попадания на слизистые оболочки носа потенциально инфицированных капель, выделяемых из дыхательных путей при кашле, чихании, речи и тем самым может ограничить распространение вируса.

Также маска предотвратит от постоянного касания руками лица, что является одним из основных факторов распространения инфекции.

Все маски, продающиеся в аптеках, являются эффективным средством защиты при их правильном использовании. Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Не стоит ее опускать на бороду и трогать руками. Маску следует менять каждые 2-3 часа использования, а при ее увлажнении — сразу же. Повторно можно надеть только многоразовую, которая перед этим была выстирана и проглажена утюгом. Одноразовую маску следует выбросить.

Медики также рекомендуют носить очки. Они способны защитить глаза от попадания выделений зараженного человека при кашле или чихании.

Вместе с тем никакие средства индивидуальной защиты не защитят от заражения вирусом, если не соблюдать элементарные правила гигиены, подчеркнула Инна Карабан. После посещения мест массового скопления людей в обязательном порядке нужно тщательно вымыть руки с мылом, а если такой возможности нет — продезинфицировать антисептиком. Также важно регулярно обрабатывать поверхности (дверные ручки, гаджеты, клавиатуру компьютера и др.).

Любой вирус опасен в первую очередь для человека с ослабленным иммунитетом. Поэтому так важен полноценный сон, физическая активность и потребление здоровых продуктов, богатых белками и витаминами.

https://www.belta.by/

 
 
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Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах страны, белорусам стоит продолжить соблюдать меры дистанцирования и носить маски в местах...
 
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