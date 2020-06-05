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Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах страны, белорусам стоит продолжить соблюдать меры дистанцирования и носить маски в местах массового скопления людей, сообщила корреспонденту
«С приходом лета люди самоуспокоились. Вместе с тем вирус продолжает циркулировать, об этом нужно помнить. Во всех местах массового скопления людей (метро, магазинах, общественном транспорте, банках и т.д.) обязательно носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования», — сказала Инна Карабан. На открытом воздухе (например, в парках, скверах), где есть возможность социально дистанцироваться, ношение масок нецелесообразно.
Как пояснила замначальника отдела,
Также маска предотвратит от постоянного касания руками лица, что является одним из основных факторов распространения инфекции.
Все маски, продающиеся в аптеках, являются эффективным средством защиты при их правильном использовании. Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Не стоит ее опускать на бороду и трогать руками. Маску следует менять каждые 2-3 часа использования, а при ее увлажнении — сразу же. Повторно можно надеть только многоразовую, которая перед этим была выстирана и проглажена утюгом. Одноразовую маску следует выбросить.
Медики также рекомендуют носить очки. Они способны защитить глаза от попадания выделений зараженного человека при кашле или чихании.
Вместе с тем никакие средства индивидуальной защиты не защитят от заражения вирусом, если не соблюдать элементарные правила гигиены, подчеркнула Инна Карабан. После посещения мест массового скопления людей в обязательном порядке нужно тщательно вымыть руки с мылом, а если такой возможности нет — продезинфицировать антисептиком. Также важно регулярно обрабатывать поверхности (дверные ручки, гаджеты, клавиатуру компьютера и др.).
Любой вирус опасен в первую очередь для человека с ослабленным иммунитетом. Поэтому так важен полноценный сон, физическая активность и потребление здоровых продуктов, богатых белками и витаминами.
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Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах страны, белорусам стоит продолжить соблюдать меры дистанцирования и носить маски в местах...
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