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Отец, ударив ножом сына, ушёл из дома, оставив его истекать кровью на крыльце

05.06.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отец, ударив ножом сына, ушёл из дома, оставив его истекать кровью на крыльце

ОТЕЦ И СЫН. Червенский район. Около 20:00 в милицию позвонил житель деревни Корзуны и сообщил, что у соседского дома на крыльце истекает кровью мужчина.

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В доме проживали супруги и их 35-летний сын Владимир. Ему и понадобилась экстренная помощь. У мужчины оказалось проникающее ранение грудной клетки.

Владимир ранее был дважды судим за кражу, один раз за грабёж. Его 59-летний отец Леонид тоже в прошлом нарушал закон. По молодости совершил хулиганство. Потом попался на воровстве. Впрочем, последние годы мужчины в этой семье исправно трудились. Вплоть до рокового вечера. Отец и сын вместе выпивали, затем повздорили. Старший решил преподать младшему урок. Ножом.

После поножовщины Леонид ушёл из дома, оставив Владимира истекать кровью. Горе-воспитателя вскоре нашли оперативники. Мужчина задержан. Ему инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений.



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Теги: Новости
 
 
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ОТЕЦ И СЫН. Червенский район. Около 20:00 в милицию позвонил житель деревни Корзуны и сообщил, что у соседского дома на крыльце истекает кровью мужчина. Подробности...
 
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