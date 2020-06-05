Фонд Президента выделит средства на реставрацию Гольшанского и Кревского замков

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня подписал распоряжение, в котором закреплено решение совета фонда Президента Беларуси о поддержке культуры и искусства. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы белорусского государства.

Документом решено выделить Министерству культуры в текущем году из средств фонда свыше 3 млн. руб. Эти средства планируется направить на реставрацию усадебно-паркового ансамбля (расположен в деревне Закозель Дрогичинского района), Кревского и Гольшанского замков, костела в Мстиславле,который входит в состав объекта «Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745-1750)».

Также финансовые средства будут выделены на пополнение фондов белорусской Национальной библиотеки рукописными и печатными книжными памятниками.

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