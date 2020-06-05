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Матчем команд, которые могут не доиграть чемпионат, начнется 12 тур ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
5 мая в Борисове на стадионе «Городской» начнется 12 тур чемпионата Беларуси по футболу. В гости к «Смолевичам» приедет «Городея». Из стана этих команд в последнее время приходят плохие новости, они могут не доиграть чемпионат.
После матча прошлого круга тренер «Смолевичей»
Ситуация непростая, напомним, что в прошлом году после первого круга снялось минское «Торпедо». Снимутся ли сразу две команды в этом году? «Смолевичи» с четырьмя очками идут на предпоследнем месте, «Городея» имеет 12 баллов и находится строчкой выше в турнирной таблице.
Хитами тура станут игры, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В Витебске местный клуб сыграет против лидирующего БАТЭ. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но, и не побеждают их.
Борисовчане под руководством Кирилла Альшевского, кажется, научились вскрывать насыщенную оборону соперника. Получится ли это в Витебске? У «Шахтера», к слову, не получилось.
«Горняки» же примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.
В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало
К слову, «Белшина» не побеждает в высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?
Видео:
АБФФ умеет в юмор
Не так давно известный российских актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака» и пообещал прилететь, если такая команда появится.
Федерация футбола решила «словить» Ефремова на слове и отправила ему видеоприглашение на кубковый матч между шкловским «Спартаком» и «Нафтаном».
5 июня состоится один матч:
ФК «Смолевичи» — ФК «Городея», 19.00.
6 июня пройдут сразу четыре игры:
ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», 14.00;
«Ислочь» — «Рух», 16.00;
«Славия» — «Неман», 18.00;
«Динамо-Брест» — ФК «Минск», 20.00.
7 июня тур завершится тремя встречами:
ФК «Витебск» — БАТЭ, 16.00;
«Белшина» — «Динамо-Минск», 18.00;
«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.
Положение в чемпионате перед 12-м туром:
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В Борисове 5 июня «Смолевичи» примут «Городею». Этим матчем начнется 12 тур чемпионата Беларуси по футболу.
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