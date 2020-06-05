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Матчем команд, которые могут не доиграть чемпионат, начнется 12 тур ЧБ по футболу

05.06.2020 18:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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5 мая в Борисове на стадионе «Городской» начнется 12 тур чемпионата Беларуси по футболу. В гости к «Смолевичам» приедет «Городея». Из стана этих команд в последнее время приходят плохие новости, они могут не доиграть чемпионат.

После матча прошлого круга тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прямо заявил, что команда может просто закончить свое существование. Его коллега из «Городеи» Олег Радушко рассказал о тяжелом финансовом положении своей команды, поведав о задолженности по зарплатам аж с февраля. Также он добавил, что не знает доиграет ли команда турнир.

Ситуация непростая, напомним, что в прошлом году после первого круга снялось минское «Торпедо». Снимутся ли сразу две команды в этом году? «Смолевичи» с четырьмя очками идут на предпоследнем месте, «Городея» имеет 12 баллов и находится строчкой выше в турнирной таблице.


«Витебск» у себя дома в этом году пока не проигрывал топ-клубам нашего чемпионата. Продолжится ли традиция в матче против БАТЭ?

Хитами тура станут игры, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В Витебске местный клуб сыграет против лидирующего БАТЭ. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но, и не побеждают их.

Борисовчане под руководством Кирилла Альшевского, кажется, научились вскрывать насыщенную оборону соперника. Получится ли это в Витебске? У «Шахтера», к слову, не получилось.

«Горняки» же примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.


В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало защитника Сергея Матвейчика. У «шинников» пока нет побед в чемпионате. Но команда умеет дома настраиваться на грозных соперников, правда, пропущенные голы ломают коллектив. Как это было в матче против брестского «Динамо».

К слову, «Белшина» не побеждает в высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?

Видео: АБФФ TV

АБФФ умеет в юмор

Не так давно известный российских актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака» и пообещал прилететь, если такая команда появится.

Федерация футбола решила «словить» Ефремова на слове и отправила ему видеоприглашение на кубковый матч между шкловским «Спартаком» и «Нафтаном».

5 июня состоится один матч:

ФК «Смолевичи» — ФК «Городея», 19.00.

6 июня пройдут сразу четыре игры:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», 14.00;

«Ислочь» — «Рух», 16.00;

«Славия» — «Неман», 18.00;

«Динамо-Брест» — ФК «Минск», 20.00.

7 июня тур завершится тремя встречами:

ФК «Витебск» — БАТЭ, 16.00;

«Белшина» — «Динамо-Минск», 18.00;

«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

Положение в чемпионате перед 12-м туром:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 11 25
«Энергетик-БГУ» 11 22
«Торпедо-БелАЗ» 11 21
«Шахтер» 11 21
ФК «Слуцк» 11 17
«Динамо» (Брест) 11 16
«Ислочь» 11 15
«Славия» 11 15
«Рух» 11 14
«Неман» 10 14
ФК «Витебск» 11 14
ФК «Минск» 9 13
«Динамо» (Минск) 11 13
ФК «Городея» 11 12
ФК «Смолевичи» 10 4
«Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Борисове 5 июня «Смолевичи» примут «Городею». Этим матчем начнется 12 тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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