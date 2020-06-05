Матчем команд, которые могут не доиграть чемпионат, начнется 12 тур ЧБ по футболу

Источник материала: Tut.by

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5 мая в Борисове на стадионе «Городской» начнется 12 тур чемпионата Беларуси по футболу. В гости к «Смолевичам» приедет «Городея». Из стана этих команд в последнее время приходят плохие новости, они могут не доиграть чемпионат.

После матча прошлого круга тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прямо заявил , что команда может просто закончить свое существование. Его коллега из «Городеи» Олег Радушко рассказал о тяжелом финансовом положении своей команды, поведав о задолженности по зарплатам аж с февраля. Также он добавил, что не знает доиграет ли команда турнир.

Ситуация непростая, напомним, что в прошлом году после первого круга снялось минское «Торпедо». Снимутся ли сразу две команды в этом году? «Смолевичи» с четырьмя очками идут на предпоследнем месте, «Городея» имеет 12 баллов и находится строчкой выше в турнирной таблице.



«Витебск» у себя дома в этом году пока не проигрывал топ-клубам нашего чемпионата. Продолжится ли традиция в матче против БАТЭ?

Хитами тура станут игры, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В Витебске местный клуб сыграет против лидирующего БАТЭ. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но, и не побеждают их.

Борисовчане под руководством Кирилла Альшевского, кажется, научились вскрывать насыщенную оборону соперника. Получится ли это в Витебске? У «Шахтера», к слову, не получилось.

«Горняки» же примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.





В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало защитника Сергея Матвейчика . У «шинников» пока нет побед в чемпионате. Но команда умеет дома настраиваться на грозных соперников, правда, пропущенные голы ломают коллектив. Как это было в матче против брестского «Динамо».

К слову, «Белшина» не побеждает в высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?

Видео: АБФФ TV

АБФФ умеет в юмор

Не так давно известный российских актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака» и пообещал прилететь, если такая команда появится.

Федерация футбола решила «словить» Ефремова на слове и отправила ему видеоприглашение на кубковый матч между шкловским «Спартаком» и «Нафтаном».

5 июня состоится один матч:

ФК «Смолевичи» — ФК «Городея», 19.00.

6 июня пройдут сразу четыре игры:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», 14.00;

«Ислочь» — «Рух», 16.00;

«Славия» — «Неман», 18.00;

«Динамо-Брест» — ФК «Минск», 20.00.

7 июня тур завершится тремя встречами:

ФК «Витебск» — БАТЭ, 16.00;

«Белшина» — «Динамо-Минск», 18.00;

«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

Положение в чемпионате перед 12-м туром:

Команда Матчи Очки БАТЭ 11 25 «Энергетик-БГУ» 11 22 «Торпедо-БелАЗ» 11 21 «Шахтер» 11 21 ФК «Слуцк» 11 17 «Динамо» (Брест) 11 16 «Ислочь» 11 15 «Славия» 11 15 «Рух» 11 14 «Неман» 10 14 ФК «Витебск» 11 14 ФК «Минск» 9 13 «Динамо» (Минск) 11 13 ФК «Городея» 11 12 ФК «Смолевичи» 10 4 «Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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