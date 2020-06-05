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Какие зарубежные курорты первыми откроются для белорусов

05.06.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше и больше мировых курортов становятся доступны для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция с июня намерена восстановить международные авиарейсы. Сейчас местное профильное министерство ведет переговоры с 92 странами, с 40 из них уже достигнуто соглашение. Есть договоренность в том числе и с Беларусью. Точная дата первого рейса пока не указывается, но ранее сообщалось, что Турция откроет границы для граждан нашей страны с 1 июля.

Какие зарубежные курорты первыми откроются для белорусов

Еще раньше для белорусов станет доступна Албания. Чартеры начнут летать уже с 12 июня. Есть информация, что с 16 июня восстановится авиасообщение и с Черногорией.

Больше новостей экономики за 5 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Все больше и больше мировых курортов становятся доступны для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турция с июня намерена...
 
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