Какие зарубежные курорты первыми откроются для белорусов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше и больше мировых курортов становятся доступны для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция с июня намерена восстановить международные авиарейсы. Сейчас местное профильное министерство ведет переговоры с 92 странами, с 40 из них уже достигнуто соглашение. Есть договоренность в том числе и с Беларусью. Точная дата первого рейса пока не указывается, но ранее сообщалось, что Турция откроет границы для граждан нашей страны с 1 июля.





Еще раньше для белорусов станет доступна Албания. Чартеры начнут летать уже с 12 июня. Есть информация, что с 16 июня восстановится авиасообщение и с Черногорией.