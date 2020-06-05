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Минобороны: Вопрос пребывания российских военных объектов в Беларуси проходит согласование

05.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос условий пребывания российских военных объектов на территории Беларуси проходит внутригосударственное согласование , сообщили в пресс-службе министерства обороны в пятницу.





"В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Беларуси проходит процедуру внутригосударственного согласования", - проинформировали в министерстве.

Там подчеркнули, что конечное решение будет принято правительством Беларуси. "По сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке", - отметили в Минобороны.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

РЛС "Волга" (расположено недалеко от города Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, входит в структуру Космических войск России. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Ранее в Минобороны Беларуси сообщали, что соглашения о размещение данных военных объектов действуют до 7 июня 2021 года.
 
 
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Вопрос условий пребывания российских военных объектов на территории Беларуси проходит внутригосударственное согласование , сообщили в пресс-службе министерства...
 
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