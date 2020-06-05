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В Беларуси могут запретить использовать одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи

05.06.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство предлагает дополнить перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена с начала 2021 года, вилками, ложками и ножами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соответствующего документа вынесен на общественное обсуждение.

В утвержденном ранее списке были палочки для размешивания, стаканы, тарелки, соломинки для напитков, чашки и различные упаковки. Разработчики постановления считают, что отказ от использования в общепите одноразовой пластиковой посуды позволит существенно сократить образование твердых коммунальных отходов и, как следствие, снизить их негативное влияние на экологию и окружающую среду.

Больше новостей экономики за 5 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство предлагает дополнить перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена с...
 
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