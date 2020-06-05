Источник материала: Новости Волковыска

«Первый блок будет введен буквально днями», – заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня.

Лукашенко выразил готовность Беларуси поделиться опытом в строительстве АЭС, так Венгрия строит два энергоблока АЭС «Пакш» про проекту «Ростатома».

«У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт», – цитирует президента его пресс-служба.

По словам Лукашенко, беларусская сторона может помочь консультациями.

«Думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей. Вы сами справитесь. А вот по нюансам строительства подобной станции, думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой», – сказал он.

При этом белорусский лидер обратил внимание на то, что национальная политика в сфере ядерной энергетики ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность.

«Более того, мы будем делать все, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Островце работала не только на Беларусь, но и на все заинтересованные страны», – сказал глава государства.

Он заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ, ЕС и других международных структур, чтобы они смогли убедиться в том, что БелАЭС не угрожает ни белорусам, ни их соседям.

Белорусская АЭС построена в Островецком районе Гродненской области. Второй блок станции планируется запустить в 2021 году.