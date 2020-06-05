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Выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам предоставлены льготы при поступлении

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам предоставлены льготы при поступлении

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209, которым вносятся изменения в указ №80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Принятые изменения позволят выпускникам профильных аграрных классов учреждений общего среднего образования при поступлении на условиях целевой подготовки специалистов зачисляться по результатам собеседования без вступительных испытаний.

Указом также предоставляются преференции для лиц, прошедших срочную военную службу (службу в резерве), при наличии рекомендации воинских частей. Они смогут участвовать в конкурсе на получение образования в заочной и вечерней формах за счет бюджетных средств, а также поступать вне конкурса (для получения среднего специального образования) на наиболее востребованные экономикой специальности. В числе преференций также поступление вне конкурса (для получения высшего образования) на специальности профиля «Здравоохранение» при наличии среднего специального медицинского образования.

Кроме того, Министерству транспорта и коммуникаций поручено определить порядок профессионального отбора лиц для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Подготовку таких специалистов планируется начать с 2021 года на базе Белорусской государственной академии авиации.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209, которым вносятся изменения в указ №80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего...
 
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