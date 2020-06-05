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Выпускникам аграрных классов и солдатам-срочникам предоставлены льготы при поступлении
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209, которым вносятся изменения в указ №80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования», сообщили
Принятые изменения позволят выпускникам профильных аграрных классов учреждений общего
Указом также предоставляются преференции для лиц, прошедших срочную военную службу (службу в резерве), при наличии рекомендации воинских частей. Они смогут участвовать в конкурсе на получение образования в заочной и вечерней формах за счет бюджетных средств, а также поступать вне конкурса (для получения среднего специального образования) на наиболее востребованные экономикой специальности. В числе преференций также поступление вне конкурса (для получения высшего образования) на специальности профиля «Здравоохранение» при наличии среднего специального медицинского образования.
Кроме того, Министерству транспорта и коммуникаций поручено определить порядок профессионального отбора лиц для получения высшего образования по отдельным специальностям гражданской авиации. Подготовку таких специалистов планируется начать с 2021 года на базе Белорусской государственной академии авиации.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209, которым вносятся изменения в указ №80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего...
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