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В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

05.06.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Начало ХХ века. Князей Радзивиллов и Святополк-Мирских связывают теплые дружеские отношения. Они нередко посещают друг друга. Все чаще слышна молва, мол Мир и Несвиж связывает подземный ход.

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

Вероника Красовская, младший научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир»:
Подземные ходы в Мирском замке были. Они были нужны на случай, чтобы тайно покинуть его стены. По рассказам людей, которые проводили здесь восстановительные работы, был обнаружен тоннель. Его заложили, правда. Но что касается тоннеля между Мирским и Несвижским замками – это, скорее, легенда.

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

Алексей Будник, заведующий сектором по научно-экскурсионной работе Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Эта легенда очень красивая. Но приходится ее развенчать, потому что невозможно было его построить. Это расстояние – около 30 километров, да еще в болотистой местности. Скорее всего, речь шла о подземных ходах, которые использовались для того, чтобы замок покинуть.

Ход, в котором мы с вами находимся, использовался в оборонительных целях, чтобы воины могли из нижнего двора замка пройти под землей на стены бастионов и занять свои места у бойниц, и проводить отражение вражеской атаки.

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

Между тем сотрудники и Мирского и Несвижского музеев, которых связывает множество общих исторических исследований, не скрывают, что подобный тайный ход действительно может быть. Но искать его нужно, судя по реальным документам, в другом направлении.

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Проводились исследования, пытались обнаружить какие-то пустоты. Но, согласитесь, если бы этот подземный ход существовал на протяжении 30 с лишним километров от Несвижского до Мирского замка, то безусловно где-то да что-то должно было остаться. Но, к сожалению, никаких пустот обнаружено не было. Поэтому все это сегодня воспринимается как миф, за красивую легенду.

Было еще одно предположение. Какие-то пустоты в направлении костела были открыты – что существовал подземный ход между замком и костелом. Но с учетом того, что он проходил под одним из замковых прудов, предположительно, это привело к тому, что он просто уже разрушился. И его открыть до конца не смогли.

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

Подтвердила предположение, что этот ход реально существовал, и Эльжбета Радзивилл.

В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»

Наследница знаменитого рода, посещая Несвижский замок в 2009 году, рассказала о том, как проводила здесь с отцом Альбрехтом Радзивиллом свои каникулы. Упомянула она и про тоннель. Правда, вспомнить, где же он начинался, так и не смогла.

Люди в материале: Вероника Красовская, Алексей Будник, Алла Никитенко

 
 
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Начало ХХ века. Князей Радзивиллов и Святополк-Мирских связывают теплые дружеские отношения. Они нередко посещают друг друга. Все чаще слышна молва, мол Мир и...
 
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