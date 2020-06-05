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В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»
Источник материала: СТВ
Начало ХХ века. Князей Радзивиллов и Святополк-Мирских связывают теплые дружеские отношения. Они нередко посещают друг друга. Все чаще слышна молва, мол Мир и Несвиж связывает подземный ход.
Алексей Будник, заведующий сектором по научно-экскурсионной работе Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Между тем сотрудники и Мирского и Несвижского музеев, которых связывает множество общих исторических исследований, не скрывают, что подобный тайный ход действительно может быть. Но искать его нужно, судя по реальным документам, в другом направлении.
Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Подтвердила предположение, что этот ход реально существовал, и Эльжбета Радзивилл.
Наследница знаменитого рода, посещая Несвижский замок в 2009 году, рассказала о том, как проводила здесь с отцом Альбрехтом Радзивиллом свои каникулы. Упомянула она и про тоннель. Правда, вспомнить, где же он начинался, так и не смогла.
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В поисках тоннеля между Несвижским и Мирским замками: «Какие-то пустоты в направлении костёла были открыты»
Начало ХХ века. Князей Радзивиллов и Святополк-Мирских связывают теплые дружеские отношения. Они нередко посещают друг друга. Все чаще слышна молва, мол Мир и...
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